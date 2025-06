„Quo Vadis” – śladami świętych Piotra i Pawła w Rzymie

W sercu Wiecznego Miasta, z okazji uroczystości dwóch Patronów, powstała inicjatywa mająca na celu poprowadzić mieszkańców, wiernych, rodziny i turystów po wszystkich symbolicznych miejscach związanych z obecnością dwóch apostołów w Rzymie.

Vatican News

Dwie równoległe, ale zbieżne trasy miejskie – jedna dłuższa o długości 13,6 km, druga krótsza, około 7 km – mają na celu odtworzenie i przypomnienie historii świętych Piotra i Pawła, patronów Rzymu.

To pielgrzymkowe wydarzenie w sercu Wiecznego Miasta zorganizowane z okazji ich święta, 29 czerwca, wpisuje się również w obchody Roku Jubileuszowego. Hasło inicjatywy, „Quo Vadis”, nawiązuje do łacińskiego wyrażenia oznaczającego „Dokąd idziesz?” i pochodzącego z apokryficznego dialogu między Jezusem a św. Piotrem, który uciekał z Rzymu przed prześladowaniami Nerona.

Obecność Piotra i droga Pawła

Trasa Quo Vadis obejmuje historyczne miejsca związane z obecnością Piotra w Rzymie, przeplatając się z „drogami” i życiem św. Pawła. Mowa o takich miejscach-symbolach jak Bazylika Świętego Sebastiana za Murami, Santa Prisca, Mamertinum (Więzienie Mamertyńskie), kościół św. Pryski, czy Bazylika Najświętszej Marii Panny przy Via Lata – miejscu, które ma być związane ze św. Pawłem. Przewidziano dwie trasy, które mają nawiązywać do tysiącletniego szlaku Via Francigena, łącząc ulice Rzymu ze ścieżkami, którymi pielgrzymi podążali przez Europę do grobu św. Piotra.

„Paszport” i „kamyk”

Na początku pielgrzymki uczestnicy otrzymają „Paszport Apostoła”, w którym na każdej stacji będą zbierane „Referencje” – pieczątki potwierdzające przejście danego etapu. W każdym punkcie uczestnicy będą mogli zatrzymać się, zwiedzić dane miejsce, zapoznać się z jego historią i pomedytować nad życiem apostołów. Na zakończenie, po otrzymaniu ostatniej pieczątki, pielgrzymi dostaną „kamyk” – mały kamień z napisem roku, symbol przebytej drogi. Co roku napis może się zmieniać, a kamień zostanie pobłogosławiony przez Papieża.

Okazja do zwiedzania skarbów sztuki i historii

Quo Vadis to okazja dla mieszkańców, turystów, rodzin i wiernych, by na nowo odkryć lub po raz pierwszy odwiedzić liczne miejsca Rzymu – m.in. Park Archeologiczny Koloseum (którego zwiedzanie dla uczestników wydarzenia jest bezpłatne), kościoły oraz inne skarby sztuki i historii. Inicjatywa jest częścią serii wydarzeń zaplanowanych na dni 28–30 czerwca, które obejmują także spektakl teatralny oraz czuwanie modlitewne, organizowane przez wikariaty diecezji Rzymu i Państwa Watykańskiego, we współpracy z Ministerstwem Kultury, Miastem Rzym, CONI oraz Panathlon International Agro Romano.