Prostyń: jedyne polskie sanktuarium Trójcy Świętej

„Jeśli chcesz doznać łaski, jedź do Prostyni” – mawiał bł. kard. Stefan Wyszyński, którego ojciec pracował w miejscowym kościele jako organista i tu zawarł związek małżeński. Chociaż w Polsce jest wiele kościołów pw. Trójcy Świętej, sanktuarium jest tylko jedno - w Prostyni, w diecezji drohiczyńskiej. Dziś przypada Uroczystość Trójcy Przenajświętszej.

ks. Paweł Rytel-Andrianik, Artur Hanula

Sanktuarium Trójcy Świętej i św. Anny jest miejscem związanym z trzema papieżami. Św. Jan Paweł II przekazał tutaj kielich otrzymany od najbliższych współpracowników z okazji 50-lecia kapłaństwa. Benedykt XVI uczynił tutejszy kościół Bazyliką Mniejszą. Ojciec Święty Franciszek pobłogosławił korony i nimb na słynącej łaskami statule.

Objawienia św. Anny i koronacje

Według dokumentów archiwalnych w 1510 r. w Prostyni objawiła się św. Anna. Poleciła ona Małgorzacie, żonie Błażeja, aby udała się do miejscowego dziedzica – Bogdana Prostyńskiego z prośbą o wybudowanie na wzgórzu w Prostyni kościoła poświęconego Trójcy Przenajświętszej. Jako znak prawdziwości objawień zostawiła wianuszki, których pozostałości zostały umieszczone w 1514 r. w srebrnej koronie, którą do dziś koronuje się wiernych.

Statua Trójcy Świętej

Już od początku XVI wieku w sanktuarium prostyńskim znajduje się statua Trójcy Przenajświętszej. Jest to gotycka rzeźba przedstawiająca Boga Ojca, siedzącego na tronie, trzyma on ciało ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa. Nad krzyżem gołębica – znak Ducha Świętego. Przedstawiono w ten sposób tajemnicę Trójcy Przenajświętszej jako „Tron Łaski” (Hbr 4, 16). Prawdopodobnie jest to dzieło Wita Stwosza lub kogoś z jego uczniów.

Kozy prostyńskie

W XIX wieku unici byli prześladowani przez carat i mieli nawet zakaz przystępowania do sakramentów świętych w kościołach katolickich. Robiono wszystko, aby pozbawić ich łączności ze Stolicą Apostolską. Unici jednak, nie bacząc na te restrykcje, licznie przychodzili na odpusty do Prostyni. Brali ze sobą kozy, niby prowadząc je na targ, który był przy okazji odpustu. W rzeczywistości jednak, po przybyciu do Prostyni, przywiązywali kozy do pobliskich drzew, a sami, wmieszani w tłum pielgrzymów, przystępowali do sakramentów świętych. Na pamiątkę tych wydarzeń do dziś na odpustach w Prostyni są sprzedawane małe figurki kóz wykonane z ciasta.

Uroczystości odpustowe

„Zapraszam wszystkich do sanktuarium Trójcy Przenajświętszej i św. Anny w Prostyni, aby przed Tronem Łaski modlić się w swoich intencjach. W tym roku nasza Bazylika jest także kościołem jubileuszowym” – podkreśla w rozmowie z Vatican News miejscowy kustosz ks. Józef Poskrobko. Dodaje, że więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej www.parafiaprostyn.pl oraz na facebooku parafii.

Książka o Prostyni

Ok. 5000 nazwisk i miejscowości na ponad 900 stronach – online dostępna jest do bezpłatnego pobrania książka o sanktuarium w Prostyni: https://ordigital.pl/prostyn.pdf. Powstała z okazji 500-lecia objawień św. Anny.

Publikację nazywa się encyklopedią Prostyni. Powstała na podstawie dokumentów z ok. 50 archiwów z wielu krajów. Książka zawiera liczne dokumenty archiwalne i ok. 500 zdjęć. Część z nich pierwszy raz została opublikowana w tej książce. Przydatny jest również indeks nazwisk i miejscowości.