Pozdrowienie od Papieża Leona XIV

Na zakończenie Mszy św. sprawowanej w ośrodku dominikanów na Polach Lednickich Prymas Polski abp Wojciech Polak odczytał list abp. Edgara Peña Parry, za pośrednictwem którego Papież Leon XIV przekazał młodym przybyłym na tegoroczną Lednicę swoje pozdrowienia, błogosławieństwo i prośbę, by „z odwagą podejmowali wspinaczkę wiary i nie zniechęcali się napotykanymi trudnościami”.

Publikujemy pełną treść listu abp. Edgara Peña Parry

Ojciec Święty Leon XIV dzieli z Wami radość przeżywania szczególnego czasu łaski, jakim jest Spotkanie Młodych, które już po raz XXIX odbywa się na Polach Lednickich.

Wasza obecność, entuzjazm i modlitwa, szczególnie Was – ludzi młodych – są żywym świadectwem nadziei, którą Kościół pokłada w nowym pokoleniu uczniów Chrystusa. Wędrówka wiary, którą podejmujecie, nie jest łatwa. Jest jednak wyzwaniem, które pozwala wznieść się ponad rutynę i szarość codzienności, prowadząc za Jezusem ku temu, co wieczne. W tym roku patronuje Wam błogosławiony Pier Giorgio Frassati, który zwykł powtarzać: „Zawsze w górę”. Wpatrując się w cel, do którego zmierzamy, wszystko nabiera głębszego sensu – nawet trud podejmowania, nieraz od nowa, duchowego wzrastania i wspinania się na szczyty, które są symbolicznym miejscem spotkania Boga z człowiekiem.

Ojciec Święty zachęca Was, trwających na czuwaniu modlitewnym, abyście z odwagą podejmowali tę wspinaczkę wiary i nie zniechęcali się napotykanymi trudnościami. Pamiętajcie: nie jesteście sami. Jako wspólnota Kościoła kroczymy razem, a w tej wędrówce towarzyszy nam sam Pan Jezus. Zawierzając Organizatorów oraz wszystkich Uczestników tego spotkania wstawiennictwu Maryi, Oblubienicy Ducha Świętego Jego Świątobliwość z serca udziela Wam Apostolskiego Błogosławieństwa.

Z Chrystusowym pozdrowieniem

Edgar Peña Parra

Substytut Sekretariatu Stanu

8 czerwca 2025

Archidiecezja Gnieźnieńska