Powrót św. Tomasza

Św. Tomasz odegra kluczową rolę w XXI, w kształtowaniu katolickiej doktryny. Jest o tym przekonany o. Margelidon OP, redaktor naczelny czasopisma Revue thomiste. Przyznaje on, że pod koniec ubiegłego wieku św. Tomasz został skazany na zapomnienie. Jednakże od 20 lat na nowo powraca zainteresowanie św. Tomaszem i to nie tylko w ramach historii filozofii i teologii. Największe zainteresowanie budzi on w Stanach Zjednoczonych. W Europie głównym ośrodkiem tomistycznego renesansu jest Francja.

Krzysztof Bronk i Paul Boyer – Watykan Trzyletni jubileusz O. Philippe-Marie Margelidon OP był odpowiedzialny za organizację trzyletniego Jubileuszu św. Tomasza, upamiętniającego 700-lecie jego kanonizacji w 2023 r., 750-lecie jego śmierci w roku ubiegłym oraz 800-lecie jego narodzin w tym roku (bądź w roku ubiegłym, dokładna data narodzin nie jest znana). Nowe pokolenia zajmują się św. Tomaszem Francuski dominikanin przyznaje, że odkąd objął redakcje czasopisma Revue thomiste, przekonuje się o trwającym od 20 lat odrodzeniu zainteresowania św. Tomaszem. Mamy dziś nowe pokolenie teologów i filozofów, którzy studiują nie tylko jego pisma, ale też cała tradycję tomistyczną, której ten XIII-wieczny dominikanin dał początek. We Francji są oni związani przede wszystkim z Instytutami Katolickimi w Tuluzie i Paryżu. Najliczniejsze środowisko tomistów jest jednak w Stanach Zjednoczonych – mówi Radiu Watykańskiemu o. Margelidon. Wpływ Leona XIII na odrodzenie tomizmu Przypomina on, że nie jest to pierwszy renesans myśli św. Tomasza w historii Kościoła. Pod koniec XIX w. ważnym bodźcem było nauczanie Leona XIII, do którego dziś odwołuje się nowy Papież Leon XIV. Święty dla ludu, nie tylko dla intelektualistów Przyznaje, że dla niego osobiście dużym zaskoczeniem była popularność Tomasza z Akwinu wśród zwyczajnych wiernych. Peregrynacja jego relikwii cieszyła się dużym zainteresowaniem w całej Francji. Zgłaszały się po nią parafie zarówno wielkich miast, jak i małych wiosek. Zdałem sobie sprawę, że jest on również świętym ludowym, a nie tylko postacią, którą interesują się wyłącznie intelektualiści– mówi francuski dominikanin. Doktor powszechny Podkreśla, że w gronie świętych Tomasz zajmuje miejsce szczególne. Wśród wszystkich 37 doktorów Kościoła on jeden nosi tytuł doktora powszechnego – mówi o. Margelidon. Zauważa, że św. Tomasz w sposób szczególny interesuje młodych intelektualistów i studentów, którzy nie tylko zawierzają się jego wstawiennictwu, ale chcą też poznać jego życie i myśl. Dziękujemy, że przeczytałaś/eś ten artykuł. Jeśli chcesz być na bieżąco zapraszamy do zapisania się na newsletter klikając tutaj.

