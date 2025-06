Polskie rodziny z Francji: pielgrzymka do Rzymu, to budujące doświadczenie

Wśród pielgrzymów, którzy przybyli do Rzymu z okazji Jubileuszu Rodzin, Dzieci, Dziadków i Osób Starszych, są m.in. Polacy z regionu paryskiego, należący do Stowarzyszenia Najświętszej Rodziny, prowadzonego przez siostry nazaretanki. W rozmowie z mediami watykańskimi dzielą się wrażeniami z trwających obchodów.

Dorota Abdelmoula-Viet – Watykan

Czas modlitwy i zacieśniania więzi

„Jesteśmy przedstawicielami francuskiej Polonii, należymy do Stowarzyszenia Najświętszej Rodziny - przedstawia grupę Rafał Paszkowski, który do Rzymu przyjechał wraz z żoną, Joanną – Przyjechaliśmy tu, odpowiadając jeszcze na zaproszenie papieża Franciszka. Jest to dla nas czas budowania więzi, razem z siostrami, odwiedzania miejsc świętych, wspólnej modlitwy”. Pielgrzymom, którzy wspólnie przeszli przez Drzwi Święte, a w niedzielę uczestniczyli we Mszy św. pod przewodnictem Leona XIV, towarzyszą różne intencje: modlą się m.in. za swoje dzieci, o powołania do zgromadzenia sióstr nazaretanek i za ojczyznę, która – choć odległa geograficznie – pozostaje dla nich szczególnie ważna. Dlatego też w napiętym harmonogramie pielgrzymki uwzględnili również udział w wyborach prezydenckich.

Budujące świadectwo rodzin

Pielgrzymka w Roku Świętym, to również umocnienie do stawiania czoła wyzwaniom, jakie stoją przed rodzinami we Francji. A te, jak mówi Katarzyna Sobierajska, są bardzo duże. „Czujemy zewsząd presję na eliminację rodziny. Propaguje się bycie singlem, jako atrakcyjne. Podkreśla się, że rodzenie dzieci i utrzymanie ich jest trudne i wymaga wysiłku – wylicza – Ale przyjechaliśmy tu, ponieważ należymy do stowarzyszenia, które promuje rodzinę. I jesteśmy zbudowani tym, jak wiele jest tu rodzin i podziwiamy te, które przyjechały tu z małymi dziećmi, bo to duży wysiłek!”

Stowarzyszenie Najświętszej Rodziny

Jak podkreślają członkowie francuskiej gałęzi Stowarzyszenia Najświętszej Rodziny, wspólnota ta wciąż się powiększa i przybywa w niej młodych małżeństw, co jest znakiem nadziei dla lokalnego Kościoła i polonijnej społeczności. A także dla sióstr nazaretanek, które w swoim charyzmacie mają wpisane towarzyszenie rodzinom.

„Nasze stowarzyszenie istnieje we Francji od 1992 roku – wyjaśnia s. Myriam, nazaretanka, która od dziesięcioleci towarzyszy Polakom mieszkającym we Francji – Proponujemy rodzinom spotkania raz w miesiącu. Wokół Eucharystii, na wspólnej rozmowie, modlitwie... Nasze polonijne rodziny czują się czasem trochę osierocone poza ojczyzną, dlatego tym chętniej do nas przychodzą, także po to, żeby spotkać się z rodakami”. Nazaretanka podkreśla, że obecność rodzin jest bardzo ważna także dla zgromadzenia, które dzięki temu może jeszcze szerzej dzielić się swoją duchowością, m.in. poprzez towarzyszenie małżonkom, młodzieży, czy dzieciom, przygotowującym się do Pierwszej Komunii Świętej. „Naprawdę tworzymy wspólną rodzinę. Dla mnie to bardzo ważne” – mówi.