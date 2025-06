Polacy w Rzymie modlili się za duszę byłego Ambasadora RP przy Stolicy Apostolskiej

Komentarz do Ewangelii

Polonia rzymska zgromadziła się w czwartek 26 czerwca wieczorem na Mszy św. za śp. Piotra Nowinę-Konopkę, byłego ambasadora RP przy Stolicy Apostolskiej oraz Zakonie Maltańskim w latach 2013-2016, który zmarł 13 czerwca br. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił ks. prał. Paweł Ptasznik, rektor Kościoła i Hospicjum św. Stanisława BM w Rzymie, gdzie Eucharystia była sprawowana.

Artur Hanula, Natalia Pieśniewska - Kościół i Hospicjum św. Stanisława BM w Rzymie

W homilii ks. Paweł Ptasznik nawiązał do Ewangelii tego dnia, gdzie Jezus mówi o tym, że relacja z Nim jest ważniejsza nawet od czynienia cudów w Jego imię. „Zdarza się tak i w naszym życiu, że ktoś szuka kontaktu, nadskakuje, ogłasza się twoim przyjacielem, po to, żeby się powoływać na twoje imię, żeby podbudować swój obraz, załatwić jakiś interes, uzyskiwać jakieś nowe znajomości - mówił ks. Ptasznik. - Ale w tej relacji nie ma szczerości, nie ma chęci prawdziwego poznania, jest tylko powierzchowność. I wtedy, gdy cię zapytają, odpowiadasz zgodnie z prawdą: nie znam tego człowieka”.

W homilii ks. Ptasznik nawiązał do Ewangelii z dnia o budowaniu na piasku i skale (© Natalia Pieśniewska, Parafia i Hospicjum św. Stanisława BM w Rzymie)

Budować na skale, nie „piasku powierzchownych doznań”

Jak podkreślił kaznodzieja, „tak też może być w naszej relacji z Chrystusem”, ale „może to być tylko pozór zażyłości z Chrystusem, bez szczerej chęci poznawania Go”. Dodał, że „jeśli naszą relację z Bogiem budujemy tylko na słowach, na pozorach, na emocjach, na szukaniu cudowności, to może się zdarzyć, że nagle spadnie nawałnica przeciwności, dotknie cierpienie, zgorszenie grzechem własnym albo cudzym, natłok złych doświadczeń i wtedy wszystko runie”. To religijność budowana na „piasku powierzchownych doznań”.

Polonia zgromadziła się na modlitwie za byłego ambasadora (© Natalia Pieśniewska, Parafia i Hospicjum św. Stanisława BM w Rzymie)

Wskazówki św. Jana Pawła II

Ks. Paweł Ptasznik zachęcił, żeby szukać „skały, na której można bezpiecznie budować”, a którą jest Chrystus. Nawiązał do słów św. Jana Pawła II wygłoszonych w Pelplinie w 1999 r., kiedy Papież Polak mówił: „U podstaw chrześcijańskiego budowania leży słuchanie i wypełnianie słowa Chrystusa. A mówiąc ‘słowo Chrystusa’, mamy na myśli nie tylko Jego nauczanie, przypowieści i obietnice, ale również Jego czyny, znaki i cuda. Nade wszystko zaś Jego śmierć, zmartwychwstanie [śmierć, krzyż, zmartwychwstanie] i zesłanie Ducha Świętego. Więcej jeszcze: mamy na myśli samego Syna Bożego, odwieczne Słowo Ojca, w tajemnicy Wcielenia”.

Pamięci ambasadora Piotra Nowiny-Konopki

Mszę św. za duszę byłego Ambasadora RP przy Stolicy Apostolskiej koncelebrował ks. kan. Jan Główczyk. Uczestniczył również Adam Kwiatkowski, obecny ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej.

Ambasador Adam Kwiatkowski podczas Mszy św. w polskim kościele w Rzymie (© Natalia Pieśniewska, Parafia i Hospicjum św. Stanisława BM w Rzymie)

Piotr Nowina Konopka, polityk, nauczyciel akademicki, ekonomista, dyplomata, urodził się 27 maja 1949 r. w Chorzowie. W latach 80. był działaczem opozycji demokratycznej. W III RP był posłem na Sejm, rektorem Kolegium Europejskiego w Natolinie, a w latach 2013-2016 ambasadorem RP przy Stolicy Apostolskiej oraz Związku Maltańskim. Działał też jako minister stanu w Kancelarii Prezydenta RP i urzędnik Parlamentu Europejskiego. Zmarł 13 czerwca 2025 r. w Nowej Iwicznej.