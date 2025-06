Polacy pielgrzymują na Jubileusz Ruchów, Stowarzyszeń i Wspólnot

Pielgrzymują do Rzymu, bo jak sami wskazują, „potrzebują nadziei na to, że w tym świecie, który jest tak szybki, okrawany z wartości (...) ich codzienność nie będzie oddalona od Pana Boga”. W rozmowie z mediami watykańskimi swoimi doświadczeniami dzielą się przedstawiciele Domowego Kościoła – Ruchu Światło-Życie z Polski uczestniczący w jubileuszowym wydarzeniu.

ks. Marek Weresa – Watykan

Słuchają Kościoła

Rodziny, które na co dzień podejmują formację w ramach Domowego Kościoła, wskazują, że pielgrzymka do Rzymu jest dla nich także świadectwem wiary. Tutaj doświadczają spotkania z innymi ruchami, wspólnotami, a tym samym dostrzegają piękno życia Kościoła. „To jest to miejsce, w którym tu na ziemi bije serce Kościoła i dlatego chcemy tutaj być. To tutaj, stąd właściwie na cały świat idzie słowo Kościoła, każdego dnia i my tego słowa słuchamy. Chcemy się nim karmić” - mówią Joanna i Paweł Grajkowie (diecezja zielonogórsko-gorzowska).

Bycie pielgrzymem nadziei

Marek i Beata Targielscy (z diecezji warszawsko-praskiej) dzieląc się swoim świadectwem odkrywania i życia nadzieją, mówią o potrzebie tego, aby „żyć i nieść miłość. Żyć tak, aby inni pytali: «jak to jest?». Jak to jest być z Jezusem, zaprosić go do swojej rodziny, pracy? Tak żyć nadzieją, którą On daje, by być pozytywnym światłem dla wszystkich”.

„Pielgrzymujemy tutaj, bo potrzebujemy umocnienia w wierze. A bycie pielgrzymem nadziei to tak naprawdę całym naszym życiem udowadniać, że to Pan Jezus nas prowadzi” - dodali Paweł i Marzena Warowni (diecezja siedlecka).

Spotkanie z Następcą św. Piotra

W dn. 7-8 czerwca w Rzymie odbędzie się Jubileusz Ruchów, Stowarzyszeń i Wspólnot. To jedno z najważniejszych wydarzeń Roku Świętego. Będą to dwa intensywne dni. Około 70 tys. pielgrzymów z ponad 100 krajów przybędzie do Wiecznego Miasta. W sobotę w godzinach wieczornych, na Placu św. Piotra pielgrzymi wezmą udział w czuwaniu modlitewnym z udziałem Ojca Świętego. W niedzielę, 8 czerwca o godz. 10:30, odbędzie się celebracja eucharystyczna w uroczystość Zesłania Ducha Świętego, której przewodniczył będzie Papież na zakończenie jubileuszowego wydarzenia.