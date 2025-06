Kościół potępia atak na chrześcijan w Damaszku

„To zbrodnia przeciwko ludzkości i grzech wobec Boga” – tak zamach w cerkwi św. Eliasza w Damaszku, w którym zginęło 25 osób, nazwało Zgromadzenie Katolickich Ordynariuszy Ziemi Świętej.

Karol Darmoros

Akt niewypowiedzianego zła

Zgromadzenie Katolickich Ordynariuszy Ziemi Świętej (ACOHL) wydało oświadczenie, w którym wyraziło „głębokie poruszenie i wstręt” po samobójczym zamachu w dzielnicy Dweila w Damaszku. Ofiarą ataku padła wspólnota greckoprawosławna zgromadzona w cerkwi św. Eliasza na liturgii.

„Nie ma żadnego usprawiedliwienia – religijnego, moralnego ani racjonalnego – dla rzezi niewinnych, tym bardziej w miejscu świętym” – napisano w komunikacie. Zgromadzenie nazwało ten czyn „niewypowiedzianym złem”

Odwołując się do Dokumentu o Ludzkim Braterstwie podpisanego w Abu Zabi w 2019 roku przez Papieża Franciszka, przypomniano, że „ochrona miejsc kultu – synagog, kościołów i meczetów – jest obowiązkiem gwarantowanym przez religie, wartości ludzkie, prawo i umowy międzynarodowe”. Podkreślono, że każdy akt przemocy wobec miejsc świętych to „odejście od nauczania religii”.

Papież: nie odwracajmy wzroku od Syrii

Do tragedii odniósł się również Papież Leon XIV podczas środowej audiencji generalnej 25 czerwca. W słowach skierowanych do chrześcijan Bliskiego Wschodu dodał: „Jestem blisko was, cała wspólnota Kościoła jest blisko was”.Leon XIV zaznaczył, że ważne jest, aby wspólnota międzynarodowa nie odwracała wzroku od tego kraju, lecz nadal niosła mu wsparcie poprzez gesty solidarności oraz odnowione zaangażowanie na rzecz pokoju i pojednania”.

Modlitwa, solidarność i odpowiedzialność

Zgromadzenie Katolickich Ordynariuszy Ziemi Świętej wezwało także władze Syrii do zapewnienia wolności i bezpieczeństwa wszystkim chrześcijanom w kraju, aby „mogli żyć w pokoju i w pełni uczestniczyć w życiu swojej ojczyzny”.

Na zakończenie oświadczenia przypomniano przesłanie Papieża z modlitwy Anioł Pański z minionej niedzieli. „Dziś, bardziej niż kiedykolwiek, ludzkość woła i błaga o pokój. Jest to wołanie o odpowiedzialność i rozsądek, które nie może zostać zagłuszone przez zgiełk broni i retoryczne słowa, podżegające do konfliktu” – mówił 22 czerwca Leon XIV, odnosząc się do napięć na Bliskim Wschodzie.