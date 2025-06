Kard. Eijk: jak przezwyciężyć kulturę śmierci?

Holenderski kardynał Willem Jacobus Eijk mówi o potrzebie chrześcijańskiej odpowiedzi na „kulturę śmierci”. Podczas III Międzynarodowego Kongresu Bioetyki w Utrechcie hierarcha mówił, że choć zjawisko opisane przez św. Jana Pawła II pogłębia się, to chrześcijaństwo może mu przeciwdziałać w konkretny sposób.

Karol Darmoros

Chrześcijańska odpowiedź na kryzys kultury

Wystąpienie kard. Eijka, arcybiskupa Utrechtu, lekarza i bioetyka, miało miejsce podczas kongresu „Blask prawdy w nauce i bioetyce”, zorganizowanego przez Fundację Jérôme’a Lejeune’a – twórcy badań nad zespołem Downa i przyjaciela św. Jana Pawła II. Wydarzenie było częścią obchodów 30-lecia „Evangelium vitae”, encykliki poświęconej godności życia ludzkiego.

Kard. Eijk ocenił, że kultura śmierci, zdiagnozowana przez papieża Polaka już w latach 90., cały czas się rozszerza. „Jednostki, całe społeczeństwa i świat polityki są dziś uwikłane w zmowę przeciwko życiu ludzi chorych, niepełnosprawnych i bezbronnych. To kultura śmierci, bo nie uznaje i nie szanuje wewnętrznej wartości życia ludzkiego” – mówił holenderski hierarcha.

Diagnoza i antidotum

Arcybiskup Utrechtu wskazał trzy główne źródła tej destrukcyjnej kultury. Według niego to scjentyzm, czyli przekonanie, że tylko wiedza ma wartość poznawczą, po drugie - będący ponad prawdą indywidualizm ekspresyjny oraz odrzucający istnienie duszy dualizm antropologiczny.

„W takim świecie ciało traktowane jest jedynie jako narzędzie. Ludzie mają rzekomo prawo do dowolnego dysponowania nim – poprzez chirurgię estetyczną, zabiegi transpłciowe czy zmianę płci biologicznej zgodnie z wybraną tożsamością” – zaznaczył kard. Eijk.

Jakie są antidota? „Po pierwsze – trzeba uznać, że rozum ludzki może poznać prawdy metafizyczne” – wyjaśnił arcybiskup Utrechtu. Po drugie, człowiek ma jedynie ograniczoną kontrolę nad życiem. Po trzecie, życie ludzkie ma wartość samo w sobie – niezależnie od okoliczności.

„Ciało jest celem samym w sobie, a nie środkiem do celu. Dlatego człowiek ma bardzo ograniczone prawo do decydowania o swoim ciele: może w nie ingerować jedynie, by chronić życie w jego integralności – zgodnie z zasadą terapeutyczną” – przypomniał kard. Eijk. „Człowiek z pewnością nie ma radykalnego prawa do decydowania o życiu i śmierci – ani swoim, ani innych”.

Potrzeba nowej refleksji

Kard. Eijk wyraził nadzieję, że Papieska Akademia dla Życia podejmie gruntowne studia nad ideologią gender i „terapiami transpłciowymi”, które – jak zaznaczył – coraz bardziej zyskują na znaczeniu medialnym.