Ich misja: służba kobiecie. Włoskie urszulanki pracują w Polsce już 30 lat!

- Nie przyjechałyśmy do Polski, aby kogokolwiek nawracać, jesteśmy, aby Wam towarzyszyć w wierze, aby dawać świadectwo bezinteresownej miłości – mówi w rozmowie z Vatican News Radiu Watykańskiemu s. Laura Boschi, Przełożona Zgromadzenia Sióstr Urszulanek NMP z Gandino, które świętuje jubileusz 30-lecia swojej posługi w Polsce.

Sianie okruchów Ewangelii

Z okazji 30-lecia działalności 22 czerwca ordynariusz diecezji drohiczyńskiej bp Piotr Sawczuk przewodniczył uroczystej Mszy św. w kościele parafialnym w Nurcu-Stacji, gdzie powstała pierwsza w Polsce placówka prowadzona przez urszulanki – Dom Rekolekcyjny Betania.

Życzenia złożyła także przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Urszulanek NMP z Gandino, s. Gemma Boschetto. Podkreśliła, że praca urszulanek to „sianie z miłością okruchów Ewangelii”. – Pan powołuje swoich misjonarzy i posyła ich niewielkim zasobem w ręku, ale pełnych Jego łaski, aby z tej obfitości każdy człowiek mógł zaczerpnąć – napisała s. Boschetto.

Na zaproszenie biskupa Dydycza

Założone we Włoszech w 1818 roku przez ks. Franciszka Della Madonna, ówczesnego proboszcza Gandino, siostry urszulanki, przybyły do Polski w 1995 roku na zaproszenie ówczesnego biskupa diecezji drohiczyńskiej Antoniego Pacyfika Dydycza.

- Po raz pierwszy dotknęłyśmy polskiej ziemi: s. Maria Franzoi i ja, s. Laura Boschi. Trudny język, codzienne zwyczaje zupełnie oddalone od naszych, temperatura…, ale jednocześnie wiele wspólnego: wspólna wiara w Pana Jezusa i wielkie zaufanie do naszego Ojca Świętego, Jana Pawła II! To on sam namawiał włoskie przełożone generalne do tworzenia wspólnot w krajach europejskich, które były pod polityczną dominacją komunizmu. Dziś w Polsce posługuje sześć sióstr, trzy z nich są Polkami, które zachwycił urszulański charyzmat pracy na rzecz kobiet – wspomina w rozmowie z Vatican News – Radiem Watykańskim przełożona polskich urszulanek.

Ekumeniczna obecność

Urszulanki osiedliły się w Nurcu Stacji, maleńkiej miejscowości na Podlasiu, przy granicy z Białorusią. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu wolontariuszy z Włoch i Polski urszulankom udało się odremontować zniszczone magazyny i otworzyć pierwszą w Polsce urszulańską placówkę – Dom Rekolekcyjny Betania.

- Biskup Dydycz prosił, aby nasza obecność na teranie parafii była ekumeniczna, byśmy tworzyły przyjazne, pełne szacunku relacje z naszymi braćmi i siostrami prawosławnymi. I tak jest do dziś – mówi s. Laura Boschi.

W Domu Rekolekcyjnym w Betanii oprócz rekolekcji organizowane są także wakacyjne półkolonie letnie dla dzieci terenu gminy i okolicy, także prawosławnych. – Nie tylko modlimy się, ale wychodzimy naprzeciw potrzebom drugiego człowieka. Angażujemy wiele wysiłku, by budować relacje z okolicznymi mieszkańcami – wyjaśnia przełożona urszulanek.

Praca na rzecz życia

Zaangażowanie urszulanek w pracę na rzecz dzieci, młodzieży, osób ubogich i samotnych zostało docenione. Podczas jubileuszowej Mszy św. pod przewodnictwem ordynariusza diecezji, bp. Piotra Sawczuka s. Laura Boschi i s. Maria Franzoi zostały odznaczone złotym medalem Benemerenti Diecezji Drohiczyńskiej.

Siostry Urszulanki N.M.P. z Gandino w swym charyzmacie szczególną uwagę zwracają na życie kobiety, jej formację, właściwe wychowanie i pomoc w dojrzewaniu do dorosłego życia, do bycia matką, żoną, siostrą. Dlatego w podwarszawskim Legionowie w 2006 roku na prośbę prezydenta miasta, urszulanki otworzyły Centrum Promocji Życia im. św. Jana Pawła II, w ramach którego funkcjonuje przedszkole, Dom Samotnej Matki wraz z mieszkaniem chronionym, poradnia psychologiczna, Okno Życia oraz prowadzone są tu spotkania w Lectio Dvina.

Troska o formację kobiety

Jak podkreśla s. Laura Boschi, dzieło to wpisuje się doskonale w myśl założycielską ks. Franciszka della Madonna – troskę o formację kobiety. - Szczególną opiekę otaczamy kobiety, które mają trudności, aby dać im impuls, że można żyć inaczej, piękniej – mówi przełożona urszulanek.

Msza św. dziękczynna z okazji 30-lecia obecności urszulanek na ziemiach polskich zostanie odprawiona także 29 czerwca o godz. 13 w kościele św. Jana Kantego w Legionowie. – Chcemy podziękować wszystkim, którym przyjęli nas i razem z nami tworzą wielką rodzinę. Nasze motto brzmi: razem! Razem podążajmy drogą, którą wskazuje nam Jezus – podsumowują urszulanki.

Siostry Urszulanki Niepokalanej Panny Maryi z Gandino posługują w Polsce i we Włoszech, a także w takich krajach jak: Etiopia, Erytrea, Brazylia, Argentyna i Kenia.

Agata Ślusarczyk, redaktor portalu Opoka