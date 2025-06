Biskupi Episkopatów Unii Europejskiej z inicjatywą w sprawie pokoju

Kościół

Europejscy biskupi proponują Europejską Strategię Pokoju

Komisja Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE) wezwała polityków do powrotu do korzeni Unii Europejskiej. Przed czwartkowo-piątkowym szczytem Rady Europejskiej w Brukseli europejscy biskupi zaapelowali do unijnych przywódców, by wydatki na obronność były proporcjonalne do rzeczywistych potrzeb. Ponadto podkreślili, by Wspólnota nie zapominała o swojej misji budowania pokoju, solidarności i współpracy międzynarodowej.

Karol Darmoros Strategia pokoju zamiast spirali zbrojeń W opublikowanej 23 czerwca refleksji zatytułowanej „Rola Unii Europejskiej w zmieniającym się świecie” COMECE ostrzega przed zbyt jednostronnym skupieniem UE na obronności i konkurencyjności. Wobec rosnących napięć geopolitycznych, hierarchowie zaapelowali o opracowanie Europejskiej Strategii Pokoju. „Wydatki na obronność powinny pozostać proporcjonalne do rzeczywistych potrzeb” – piszą autorzy dokumentu. Podkreślają, że bezpieczeństwo nie może opierać się tylko na sile militarnej, ale na „zintegrowanym podejściu do bezpieczeństwa człowieka i pokoju”. Rozszerzenie oparte na wartościach, nie na interesach COMECE zachęca do rozszerzenia Unii Europejskiej. Według europejskich biskupów proces ten ma być sprawiedliwy, zorientowany na obywateli i oparty na spełnianiu kryteriów. Jednocześnie COMECE wskazuje na potrzebę wewnętrznych reform, które zapewnią Unii zdolność do integracji nowych członków. Hierarchowie Kościoła podkreślają, że rozszerzenie to nie tylko geopolityka, ale także odpowiedzialność moralna za stabilność i rozwój Europy w duchu solidarności. Wartości i interesy to nie sprzeczność W zakresie polityki międzynarodowej COMECE apeluje, aby Unia nie oddzielała interesów od wartości, ale łączyła je w spójną wizję. Dokument Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej zachęca europejskich przywódców do szukania partnerstw, które – jak napisano – „nie tylko równoważą interes własny z wartościami, ale je spójnie łączą”. Podkreślono również znaczenie spójności w działaniach zewnętrznych UE – od handlu po pomoc rozwojową. Polityka jako służba pokojowi i dobru wspólnemu COMECE przypomina, że projekt europejski od początku był „powołaniem do pokoju”, zakorzenionym w godności człowieka i solidarności. Dlatego apeluje, by politycy europejscy – zwłaszcza przed szczytem Rady Europejskiej i pracami nad nowym budżetem UE po 2027 roku – traktowali swoją misję jako „służbę pokojowi, sprawiedliwości i dobru wspólnemu”. „To nie tylko zobowiązanie polityczne czy prawne, ale także odpowiedzialność moralna” – głosi dokument COMECE. Dziękujemy, że przeczytałaś/eś ten artykuł. Jeśli chcesz być na bieżąco zapraszamy do zapisania się na newsletter klikając tutaj.