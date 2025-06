Diecezja płocka świętuje 950-lecie swego istnienia

Dziś w Płocku główne obchody jubileuszu, który jest okazją do wyrażenia wdzięczności za wielowiekową obecność Kościoła na Mazowszu i szerzej – na ziemiach polskich. „Dziękujemy Panu Bogu za całe bogactwo życia wiary, za ludzi, którzy tę wiarę przekazywali, za świętych, których zrodziła ta ziemia” – powiedział Radiu Watykańskiemu-Vatican News biskup płocki Szymon Stułkowski.

Karol Darmoros

Głębokie korzenie wiary

Centralne uroczystości 950-lecia diecezji płockiej odbędą się w ORLEN Arenie. Poprzedzi je Marsz Wdzięczności ulicami miasta. Następnie przewidziano nabożeństwo chrzcielne i Mszę świętą. Nie zabraknie też wielu odniesień do głębokiego dziedzictwa kulturowego i religijnego związanego z historią diecezji.

Diecezja płocka jest jedną z najstarszych w całej Polsce. Jej jubileusz wpisuje się w świętowanie ponad 1000-letniej obecności Kościoła na ziemiach polskich. Bp Szymon Stułkowski wspomniał w tym kontekście obchodzone w 2016 roku 1050-lecie Chrztu Polski, a także – dwa lata później – taką samą rocznicę ustanowienia biskupstwa w Poznaniu. W ubiegłym i w tym roku przypadają kolejne jubileusze – 900-lecia diecezji włocławskiej i 100-lecia archidiecezji gdańskiej i katowickiej.

„Tu wiara była wcześniej. Święty papież Grzegorz VII przysłał swoich legatów na prośbę króla, żeby tutaj zatwierdzić i założyć struktury diecezjalne” – przypomniał bp Szymon Stułkowski.

To właśnie ciągłość instytucjonalna i żywa obecność Kościoła w Płocku od niemal tysiąca lat są dziś źródłem wdzięczności i dumy. Z tej okazji dzisiejsze obchody rozpocznie Marsz Wdzięczności, połączony z modlitwą i wspomnieniem męczenników – bł. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego i bp. Leona Wetmańskiego. Na płockim ratuszu odsłonięta zostanie tablica poświęcona obu hierarchom, więzionym w piwnicach budynku przez Niemców, a następnie zamęczonym w niemieckim obozie koncentracyjnym w Działdowie w 1941 roku.

Dziedzictwo wiary i kultury

Obchody jubileuszu diecezji płockiej trwają już od listopada. Jednym z ich elementów była modlitwa za władców piastowskich, pochowanych w płockiej katedrze. Badania naukowców z Poznania potwierdziły, że jest to dziś największa nekropolia Piastów w Polsce. Bp Szymon Stułkowski podkreślił, że w tej uroczystości uczestniczyli też obecni samorządowcy, jako następcy piastowskich władców. Biskup dziękował za bogactwo życia wiary, za ludzi, którzy ją przekazywali, oraz za kulturę ukształtowaną przez Ewangelię. „To wszystko jest świadectwem umiłowania Pana Boga, szacunku dla człowieka, służby człowiekowi” – zaznaczył ordynariusz diecezji płockiej. Ważnym podkreśleniem ciągłości i przekazywania wiary podczas dzisiejszych obchodów będzie przyjęcie przez troje dorosłych sakramentów chrztu, bierzmowania i Komunii Świętej.

Z okazji jubileuszu diecezja przypomina też o Drzwiach Płockich - arcydziele romańskim z XII wieku, pierwotnie wykonanym w Magdeburgu, przedstawiającym wyznanie wiary w formie scen z Credo. Choć oryginał został zrabowany i wywieziony na teren Rosji, diecezja posiada wierną kopię, a teraz – z racji jubileuszu – wznowiono wyjątkowy album wydany w 2013 roku.

Z okazji 950-lecia diecezji trwają też prace nad publikacją kolejnego bezcennego zabytku XIV-wiecznych pontyfikałów. „Jesienią ujrzą one światło dzienne w wymiarze tłumaczenia z łaciny, opracowania artystycznego i teologicznego” - mówił biskup płocki. Jak zaznaczył, prace te są owocem dobrej współpracy z samorządem miejskim i wojewódzkim – co pokazuje, że troska o dziedzictwo jest realizowana zgodnie przez władze świeckie i kościelne.

Wymownym znakiem kontynuacji duchowej spuścizny będzie także przekazanie parafiom niewielkich krzyży z drewna z wałów obronnych Mieszka I, a także jubileuszowej Księgi Dziejów Apostolskich. Znajdzie się tam miejsce na zapisywanie imion ochrzczonych i bierzmowanych przez kolejne 50 lat, aż do 1000-lecia diecezji płockiej. „My nic innego nie robimy przez 950 lat, jak dalej piszemy Dzieje Apostolskie albo dokładniej można by powiedzieć dzieje naszej wiary, naszego umiłowania Pana Boga” - podkreślił bp Stułkowski. Drugi egzemplarz tej księgi zostanie przekazany Papieżowi Leonowi XIV podczas planowanej pielgrzymki diecezjalnej do Watykanu. „To nasza deklaracja, że chcemy w jedności z Ojcem Świętym i z całym Kościołem powszechnym pisać dalej dzieje wiary” – zapewnił bp Szymon Stułkowski.

Bp Szymon Stułkowski

Watykan obecny w Płocku

Wyjątkowym znakiem łączności z Kościołem powszechnym podczas płockiego jubileuszu jest obecność legata papieskiego, kard. László Németa, metropolity Belgradu. „Papież Grzegorz VII przysłał też swoich legatów wtedy, 950 lat temu. Dzisiaj papież Franciszek najpierw zdecydował, potem potwierdził to Papież Leon XIV, że kardynał z Belgradu będzie go tutaj reprezentował. Bardzo się z tego cieszę, bo to jest jedyny kardynał, nie-Polak, który pięknie mówi po polsku” – zaznaczył bp Stułkowski. Wczoraj kard. Német odwiedził Zakład Karny w Płocku, gdzie przywołał przesłanie św. Jana Pawła II, który odwiedził to miejsce 34 lata temu. Podczas tamtej pielgrzymki Ojciec Święty przypomniał, że osadzeni, choć skazani, nie są potępieni. Obecność przedstawiciela Ojca Świętego nieprzypadkowo wpisuje się w kontekst 34. rocznicy pobytu Papieża Polaka w Płocku. „ORLEN Arena i stadion Wisły Płock są na terenie, gdzie wtedy była celebrowana przez Papieża Eucharystia. Zresztą ten teren nazywa się Placem Celebry i tam stoi krzyż z wizerunkiem Jezusa Miłosiernego” – dodał bp Szymon Stułkowski. To właśnie w Płocku, w 1931 roku Pan Jezus objawił się św. Siostrze Faustynie i polecił namalowanie obrazu Miłosierdzia Bożego z podpisem „Jezu ufam Tobie”.

