Bp Suchodolski: nie możemy być „celnikami” Bożej łaski

Prawie 200 seminarzystów z Polski dziś przeszło przez Drzwi Święte w Bazylice św. Piotra, po czym wysłuchali papieskiej katechezy. Swoją refleksją podzielił się bp Grzegorz Suchodolski towarzyszący klerykom z diecezji siedleckiej. „Papież mówił, że w naszym powołaniu Pan Jezus zaprasza nas do tego, żebyśmy budowali mosty z ludźmi, a nie stawali się przeszkodami w drodze do Jezusa” - wskazał.

Dorota Abdelmoula-Viet, ks. Marek Weresa – Watykan

Bp Suchodolski, w rozmowie z mediami watykańskimi powiedział, że czas jubileuszowej pielgrzymki do Drzwi Świętych oraz grobu św. Piotra był okazją do wyznania wiary i oddania czci Chrystusowi Umarłemu i Zmartwychwstałemu.

Nawiązując do spotkania z Papieżem oraz katechezy do seminarzystów, biskup pomocniczy diecezji siedleckiej wymieniał, że Leon XIV mówił o miłości do Zbawiciela. Ojciec Święty wskazał, iż dzisiaj „drogą do drugiego człowieka jest serce i miłość na wzór miłości Jezusa i Serca Jezusowego”, które ma być także – poprzez kontemplację – źródłem siły w kapłańskim powołaniu.

Bp Grzegorz Suchodolski dodał także, że to co istotne w papieskim przesłaniu, to wezwanie, aby nie stawać się „stróżem Bożej łaski” ale kimś kto miłość Bożą sam przyjąwszy, chce ją dawać innym.

„Przyjęliśmy także papieskie błogosławieństwo i nim umocnieni wracamy do dalszej formacji w Polsce” - powiedział hierarcha.