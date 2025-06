Błogosławiona Rodzina Ulmów w diecezji siedleckiej – czas łaski i przemiany serc

Peregrynacja relikwii bł. Józefa i Wiktorii Ulmów oraz ich dzieci w diecezji siedleckiej była duchowym wydarzeniem bez precedensu. Trwała od 12 maja 2024 roku do 7 czerwca 2025 roku i objęła parafie całej diecezji, zapraszając rodziny do spotkania z historią heroicznej miłości i wiary zwykłej, a jednocześnie niezwykłej polskiej rodziny.

ks. Marek Weresa – Watykan

Inicjatywa, podjęta przez biskupa siedleckiego Kazimierza Gurdę, zainaugurowana została podczas XIII Diecezjalnej Pielgrzymki Rodzin do Matki Bożej Królowej Rodzin w Parczewie. Relikwie i obraz Męczenników II wojny światowej podróżowały od parafii do parafii, zatrzymując się w każdej z nich na dobę. To jedyna w Polsce tego typu inicjatywa. Towarzyszyła im wystawa planszowa „Ulmowie. Nie ma większej miłości”, a także nabożeństwa, projekcje filmów, spotkania modlitewne i świadectwa.

Peregrynacja relikwii bł. Rodziny Ulmów (© Paweł Stefaniuk)

Różnorodność inicjatyw

„Byliśmy pod ogromnym wrażeniem inicjatyw, które wypływały oddolnie od parafian. W każdej parafii szukano rodzin wielodzietnych, by to one – jako duchowe pokrewieństwo z Ulmami – wprowadzały relikwie do świątyni. Zawsze odświętnie ubrani, niektórzy stylizowani na czasy Ulmów – to był piękny i wzruszający obraz” – relacjonuje Anna Stephan – z duszpasterstwa rodzin diecezji siedleckiej, które było współodpowiedzialne za peregrynację.

W wielu miejscach cytowano słowa błogosławionych oraz świadectwa osób, które otrzymały łaski za ich wstawiennictwem. Jednak najcenniejszym elementem tej peregrynacji były modlitwy i intencje pozostawiane przez wiernych w specjalnej skrzyni.

Peregrynacja relikwii bł. Rodziny Ulmów (© Paweł Stefaniuk)

Krzyki serc

„Każda skrzynka była pełna listów – próśb o dzieci, o uratowanie małżeństw, o zdrowie dla najbliższych. To były prawdziwe krzyki serc. A my, czytając je, mieliśmy wrażenie, jakby ta błogosławiona Rodzina zbierała te cierpienia i zanosiła je Bogu” - wspomina Anna Stephan w rozmowie z mediami watykańskimi.

Peregrynacja zbliżyła całe wspólnoty parafialne, budując jedność i odnawiając świadomość, że świętość jest dostępna także dziś – w codziennych wyborach, wierności, trudzie wychowania dzieci, w cierpliwości i miłości. „To był czas łaski – nie ma co do tego wątpliwości. Ludzie wychodzili z kościołów ze łzami w oczach, wzruszeni, ale też napełnieni nową nadzieją. Bo skoro oni – Ulmowie – potrafili kochać tak głęboko, to i my możemy” - wskazała Anna Stephan.

Peregrynacja relikwii bł. Rodziny Ulmów (© Paweł Stefaniuk)

Duchowy punkt odniesienia

Zwieńczeniem diecezjalnej peregrynacji będzie stałe umieszczenie relikwii i obrazu bł. Rodziny Ulmów w Bazylice Parczewskiej. To miejsce stanie się duchowym punktem odniesienia dla rodzin, które pragną trwać w wierze i miłości – na wzór Józefa, Wiktorii i ich dzieci. Anna Stephan podsumowuje: „To nie była tylko podróż relikwii. To była podróż wiary przez serca ludzi, którzy na nowo odkryli, że świętość nie jest dla wybranych – jest dla nas wszystkich”.