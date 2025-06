Bł. Karol Acutis w wirtualnej rzeczywistości VR

Ewangelizacja wkracza w nowy wymiar. Na Purpose Fest w australijskim Sydney odbędzie się światowa premiera pierwszego na świecie doświadczenia VR poświęconego błogosławionemu, a wkrótce świętemu, Karolowi Acutisowi. „Chcemy, by młodzi zrozumieli, że świętość nie jest czymś nieosiągalnym” – mówi „Catholic Weekly” Daniel Ang, dyrektor Centrum Ewangelizacji w Sydney.

Karol Darmoros

Spotkanie z młodym świętym w VR

Już 2 lipca 2025 roku na Purpose Fest w Sydney młodzi katolicy będą mieli niepowtarzalną okazję zanurzyć się w duchowość i historię bł. Karola Acutisa – pierwszego millenialsa na drodze do świętości – dzięki wyjątkowemu doświadczeniu w wirtualnej rzeczywistości. Wystawa „Karol Acutis: Światło w cyfrowym świecie” to pierwsza tego rodzaju inicjatywa w Kościele katolickim i pionierski projekt Archidiecezji Sydney.

Pomysł zrealizowano pod kierownictwem Daniela Anga, dyrektora Centrum Ewangelizacji w Sydney, we współpracy z miejscowymi specjalistami od nowych technologii. Inicjatywa powstała z inspiracji bp. Richarda Umbersa, wikariusza ds. ewangelizacji.

„Jednym z głównych impulsów od bp. Umbersa była zachęta, by badać potencjał nowych technologii w służbie Ewangelii” - mówi Ang. Jak podkreśla, to nowe doświadczenie stanowi zaproszenie dla młodych, by zobaczyli świętość jako coś realnego i bliskiego, możliwego do przeżycia także w ich własnym, cyfrowym świecie.

Laptop, różaniec, piłka, kielich

Wchodząc w świat VR, uczestnicy spotykają się z wizerunkiem bł. Karola, a następnie mogą w rozszerzonej rzeczywistości „podnieść” cztery przedmioty symbolizujące ważne aspekty jego życia: laptopa, piłkę nożną, różaniec oraz kielich i cyborium.

„Laptop otwiera dostęp do strony internetowej o cudach eucharystycznych, którą Karolzaczął tworzyć jako nastolatek” - tłumaczy Ang.

Piłka przenosi uczestników na pełną życia ulicę Mediolanu, przypominając, że świętość objawia się w codzienności. Różaniec otwiera przestrzeń kontemplacji z wizerunkami Maryi, natomiast kielich prowadzi do wnętrza kościoła, gdzie Karol dzieli się swoją miłością do Eucharystii – którą nazywał „autostradą do nieba”.

Nie tylko technologia, ale spotkanie

To krótkie, trwające 2–3 minuty doświadczenie, ma – jak podkreślają twórcy – wymiar nie tylko informacyjny, ale duchowy. „Naszym celem nie jest tylko przekazać wiedzę, ale obudzić i przemienić. Chcemy, by młodzi zrozumieli, że świętość to nie ideał nie do osiągnięcia. To realne wezwanie. To VR pomaga im odkryć tę prawdę w sposób osobisty, immersyjny – inny niż wszystko, czego doświadczyli dotąd w Kościele” – mówi Daniel Ang.

Biskup Richard Umbers, znany z otwartości na nowe technologie i kulturę, dodaje, że przez rzeczywistość wirtualną młodzi mogą spotkać Chrystusa w nowy, znaczący sposób. „Tak jak bł. Karol Acutis, który sam posługiwał się nowoczesnymi środkami” – przypomina.

Inicjatywa jest wpisuje się w przygotowania Światowego Kongresu Eucharystycznego, który odbędzie się w Sydney w 2028 roku. Podczas Purpose Fest do dyspozycji młodych będzie 10 stanowisk VR – organizatorzy spodziewają się setek uczestników.