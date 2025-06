Biskupi USA: Promujcie wolność religijną poprzez modlitwę, refleksję i działanie

Konferencja Episkopatu Stanów Zjednoczonych obchodzi Tydzień Wolności Religijnej w dniach 22–29 czerwca, zapraszając wiernych do promowania wolności religijnej dla wszystkich wierzących poprzez modlitwę, edukację i działanie na płaszczyźnie publicznej.

Christopher Wells, ks. Paweł Rytel-Andrianik – Watykan

Począwszy od 22 czerwca, we wspomnienie świętych Jana Fishera i Tomasza Morusa, Kościół w Stanach Zjednoczonych obchodzi Tydzień Wolności Religijnej, który kończy się w uroczystość świętych Piotra i Pawła, 29 czerwca.

Świadkowie nadziei

Hasło tegorocznych obchodów – „Świadkowie nadziei” – nawiązuje do rocznego raportu Konferencji Episkopatu USA na temat stanu wolności religijnej w kraju. Raport ten podkreśla „wpływ polaryzacji politycznej na wolność religijną”, a także porusza tematy takie jak narzucanie parom zapłodnienia in vitro, zagrożenia dla katolickich dzieł pomagających migrantom oraz prawo rodziców do wyboru edukacji dla swoich dzieci. Ponadto będzie analizowana kwestia wolności religijnej poza USA, np. w Nigerii, czy w Nikaragui.

In vitro sprzeciwia się godności ludzkiej

„Módlmy się za pary, które zmagają się z problemami z płodnością, oraz aby przywódcy polityczni promowali terapie szanujące godność każdej osoby ludzkiej” – to intencja modlitwy na 24 czerwca.

Na stronie Episkopatu USA czytamy, że pragnienie potomstwa jest dobre i szlachetne, ale „procedury sztucznego zapłodnienia naruszają godność osoby ludzkiej na wiele sposobów, zwłaszcza poprzez niszczenie ludzkiego życia, które wiąże się z tymi zabiegami. Sztuczne zapłodnienie jest nierozerwalnie związane z aborcją”, dlatego chrześcijanie powinni promować etyczne metody zapłodnienia.

„Kościół katolicki zobowiązuje się do promowania i obrony godności każdego ludzkiego życia. W związku z tym sprzeciwia się działaniom mającym na celu zwiększenie dostępności do zapłodnienia in vitro”. Biskupi podkreślają, że „niektóre z proponowanych ustaw dotyczących zapłodnienia invitro nie tylko dążą do rozszerzenia dostępu do tych procedur, ale również sugerują, że pracownicy medyczni, którzy z powodów sumienia się im sprzeciwiają, mogliby zostać zmuszeni do uczestnictwa w nich. Kościół katolicki będzie sprzeciwiał się takim próbom przymuszania ludzi do udziału w tych procedurach” – czytamy.

Wolność i prawda

W rozmowie z Vatican News bp Thomas Paprocki podkreślił, że zagadnienie wolności religijnej należy rozumieć w świetle nauczania Kościoła na temat wolności. Cytując św. Jana Pawła II, wskazał, że prawdziwa wolność jest związana z prawdą i należy ją odróżnić od „dowolności”, czyli możliwości robienia czegokolwiek, co się chce.

„Kościół naucza, że wolność istnieje po to, byśmy mogli swobodnie praktykować naszą wiarę, dążyć do dobra i mówić prawdę” – powiedział biskup.

Podkreślił także, że „drugą stroną medalu, jeśli chodzi o prawa, są obowiązki” – zarówno w Kościele, jak i w społeczeństwie. „To nie tylko kwestia naszej wolności i praw, ale również naszych obowiązków jako obywateli” – zaznaczył bp Paprocki – „aby promować dobro wspólne, wspierać nasz naród i bronić wolności naszego kraju.”