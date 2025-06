Afryka nadzieją Kościoła, Europa traci wiernych

Chrześcijanie pozostają największą grupą religijną na świecie, chociaż muzułmanów przybywa najszybciej. To jeden z wniosków nowego raportu Pew Research Center, który ujawnia duże zmiany w światowym krajobrazie religijnym w latach 2010–2020. Zwraca też uwagę na masowe odchodzenie od wiary – proces, który dotyczy szczególnie katolików w Europie i obu Amerykach.

Tomasz Zielenkiewicz

Według danych zawartych w raporcie, liczba chrześcijan na świecie wzrosła o 122 mln, osiągając 2,3 miliarda w 2020 roku. Jednak w tym samym czasie ich udział procentowy spadł z 30,6 proc. do 28,8 proc. W tym samym okresie liczba osób religijnie niezrzeszonych wzrosła o 270 mln, osiągając poziom 1,9 mld i nieco ponad 24 proc. populacji. Liczba muzułmanów wzrosła natomiast o 347 milionów – więcej niż wszystkie inne religie razem wzięte.

Utrata dominacji chrześcijańskiej na Zachodzie

Raport zwraca szczególną uwagę na regiony tradycyjnie chrześcijańskie – Europę Zachodnią, Amerykę Północną i Australię – gdzie zauważalny jest gwałtowny wzrost liczby osób określających się jako niewierzący lub niezwiązani z żadną religią. W Wielkiej Brytanii, Australii i Francji chrześcijanie przestali stanowić większość – w każdym z tych krajów ich udział spadł poniżej 50 proc.

W wielu krajach Europy obserwuje się wyraźny odpływ młodego pokolenia od praktyk religijnych. Zdaniem analityków, jeśli tendencje te się utrzymają, chrześcijaństwo w krajach rozwiniętych może wkrótce stracić status dominującej religii.

Afryka nadzieją Kościoła

W przeciwieństwie do Zachodu, chrześcijaństwo dynamicznie rozwija się w Afryce Subsaharyjskiej, gdzie obecnie mieszka 31 proc. światowej populacji chrześcijan – więcej niż w Europie (22 proc.). Wysoka dzietność i młoda struktura demograficzna kontynentu sprawiają, że chrześcijaństwo pada tam na podatny grunt. Kościoły afrykańskie stają się coraz bardziej samodzielne, a ich rosnąca liczba wiernych może mieć kluczowe znaczenie dla przyszłości katolicyzmu.

Wyzwania dla Kościoła katolickiego

Dla Kościoła katolickiego raport ten stanowi poważne ostrzeżenie. Z jednej strony wskazuje na rosnącą sekularyzację społeczeństw zachodnich i spadek znaczenia instytucjonalnej religijności. Z drugiej strony, ukazuje nowe pola wzrostu – przede wszystkim w Afryce i Azji – gdzie młode pokolenia wykazują otwartość na przesłanie Ewangelii.

Zachodni katolicy stoją dziś wobec konieczności pogłębionej refleksji nad sposobem przekazu wiary, formacją młodzieży oraz obecnością Kościoła w przestrzeni publicznej, rodzinnej i cyfrowej. Jak pokazują dane, nie tylko liczby się zmieniają – zmienia się duchowa mapa świata.

Raport Pew podkreśla, że nasz świat staje się zarówno bardziej zróżnicowany, jak i bardziej złożony pod względem tożsamości religijnej.

Źródło: Pew Research Center, „How the Global Religious Landscape Changed From 2010 to 2020”, czerwiec 2025

(Autor jest pracownikiem Polskiego Radia S.A. w likwidacji)