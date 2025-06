Abp. Wojda po spotkaniu z Papieżem: Tu doświadcza się powszechności Kościoła

Papież przypomina nam, że winniśmy być znakiem nadziei i wiary dla innych – powiedział Vatican News abp Tadeusz Wojda SAC, metropolita gdański, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski podczas Jubileuszu Biskupów w Rzymie. Biskupi z całego świata, w tym z Polski, wysłuchali medytacji Leona XIV w Bazylice Świętego Piotra.

Ks. Paweł Rytel-Andrianik, Wojciech Rogacin – Watykan

W spotkaniu z Leonem XIV z okazji Jubileuszu Biskupów uczestniczyli arcybiskupi i biskupi ze wszystkich stron świata, w tym z Polski. Radość ze spotkania wyraził w rozmowie z Vatican News abp Tadeusz Wojda SAC, metropolita gdański, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Słowa Papieża przypominają i budują

„Przede wszystkim jesteśmy wdzięczni Papieżowi za to dzisiejsze spotkanie, za to, że podkreślił rolę biskupa w diecezji” – powiedział abp. Wojda. Przypomniał, że Leon XIV mówił biskupom o potrzebie mocnej wiary, o zakorzenieniu w Jezusie Chrystusie, o czystości serca, a także o potrzebie bliskości biskupów wobec kapłanów i bycia dla nich znakiem nadziei.

Na jubileusz przybyli biskupi z całego świata (@Vatican Media)

„To ważne, że Papież o tym przypomina, a jednocześnie nas buduje, podkreślając, że otrzymaliśmy pełnię władzy, a jednocześnie w tej pełni władzy otrzymaliśmy szczególne błogosławieństwo boże do tego, żebyśmy byli znakiem nadziei i znakiem wiary dla innych” – mówił przewodniczący KEP, wskazując jednocześnie, że są to wskazania, o których mówił także papież Franciszek oraz św. Jan Paweł II. „Sądzę, że jest to kontynuacja nauczania papieży ostatnich czasów, ostatnich dziesiątek lat. To nauczanie mówi nam, kim mamy być w Kościele” – dodał abp Wojda.

Tu doświadcza się powszechności Kościoła

Metropolita gdański opowiedział także o osobistych przeżyciach związanych z Jubileuszem Biskupów. „To są piękne spotkania, bardzo bogate duchowo” – mówił. „Przede wszystkim jesteśmy tutaj u grobów apostołów Piotra i Pawła, w sercu Kościoła, więc tutaj zawsze oddycha się innym klimatem: wiary, wieków, wielkich męczenników, apostołów Piotra i Pawła – a zatem tym szerokim, powszechnym wymiarem chrześcijaństwa.”

Spotkanie z Ojcem Świętym wywołało radość biskupów (@Vatican Media)

Abp Tadeusz Wojda wydraził przekonanie, że każdy przybywający do Rzymu w ten sposób to przeżywa. „Ja osobiście cieszę się z możliwości spotkania biskupów i kapłanów z całego świata. To jest coś fantastycznego, pieknego. Coś, co daje możliwość poczucia się tym jednym wielkim Kościołem w całym świecie. Tu realizuje się to, co Jezus mówił po Zmartwychwstaniu: Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, bądźcie tym znakiem. Tu właśnie doświadcza się tego, że Kościół jest jeden, święty, powszechny i apostolski” – dodał przewodniczący Episkopatu.