Watykan uhonorował 167 katolików zabitych na Sri Lance

To pierwszy krok w stronę uznania męczeństwa ofiar zamachów bombowych na świątynie chrześcijańskie na Sri Lance. 167 katolików zamordowanych w Niedzielę Wielkanocną 21 kwietnia 2019 roku zostanie oficjalnie wpisanych do Katalogu „Świadków wiary” XXI wieku. Przygotowała go Dykasteria Spraw Kanonizacyjnych na Jubileuszowy Rok Święty 2000.

Karol Darmoros Zginęli za wiarę O decyzji Watykanu poinformowano podczas czuwania w kościele św. Antoniego w stolicy Sri Lanki, Kolombo. Kardynał Malcolm Ranjith, arcybiskup Kolombo, podkreślił, że wybór ten „ma na celu uhonorowanie ofiary" zabitych sześć lat temu. Dodał, że wpisanie ich do Katalogu „Świadków wiary" jest związane z tym, że zbrodnia została popełniona z powodu „nienawiści do wiary" (odium fidei). Ten termin jest używany w procesach beatyfikacyjnych dla potwierdzenia męczeństwa kandydatów na ołtarze. Międzyreligijny hołd Jak przypomniał ks. Jude Fernando, proboszcz parafii św. Antoniego w Kolombo, oprócz 167 katolików, których imiona zostaną wpisane do katalogu, „z szacunkiem wspomniano również siedem ofiar innych wyznań". W modlitewnym czuwaniu w Kolombo wzięli udział nie tylko chrześcijanie, ale też wyznawcy buddyzmu, hinduizmu i islamu. To właśnie dwa katolickie kościoły - św. Antoniego w Kolombo i św. Sebastiana w Negombo, a także świątynia protestancka i trzy hotele stały się celem skoordynowanych ataków bombowych w Wielkanoc 2019 roku. Zginęło wówczas ponad 260 osób. Walka o prawdę Do dziś ta tragedia pozostaje otwartą raną w historii Sri Lanki. Kościół katolicki nieustannie domaga się pełnego wyjaśnienia sprawy, w tym zbadania kwestii ewentualnego udziału funkcjonariuszy państwowych. Nowy prezydent kraju, Anura Kumara Dissanayake, zadeklarował wolę przeprowadzenia dogłębnego śledztwa w sprawie zamachów wielkanocnych.