Tysiące wiernych na beatyfikacji sióstr katarzynek w Braniewie

U schyłku II wojny światowej siostra Krzysztofa Klomfass i 14 jej Towarzyszek zostały w bestialski sposób zamordowane przez żołnierzy Armii Czerwonej, broniąc swej czystości i wiary. Dziś w Braniewie odbyła się ich beatyfikacja. Nowe błogosławione ofiarują lekcję odporności na kulturę nienawiści i podziałów – wskazał kard. Semeraro, prefekt Dykasterii Spar Kanonizacyjnych.

Wojciech Rogacin

Witając zebranych w Braniewie metropolita warmiński abp Józef Górzyński podkreślił, że jest to pierwsza beatyfikacja na ziemi warmińskiej. Poprosił kard. Marcello Semeraro, prefekta Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych o beatyfikację Służebnic Bożych, 15 sióstr katarzynek.

Cierpienia za wiarę i czystość

Siostra Krzysztofa Klomfass i jej 14 towarzyszek ze Zgromadzenia Sióstr Św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy poniosły śmierć męczeńską u schyłku II wojny światowej podczas ofensywy Armii Czerwonej na Warmii i w innych miastach. Ginęły także w sowieckich łagrach. „Umierały za wiarę w obronie godności i czystości oraz powierzonych im osób. Były ofiarami nienawiści do chrześcijaństwa i Kościoła katolickiego” – mówiła postulatorka procesu beatyfikacyjnego s. Łucja Jaworska.

Uroczystości beatyfikacyjne w Braniewie

Pierwszą zamęczoną przez żołnierzy była s. Krzysztofa. 22 stycznia 1945 roku żołnierze Armii Czerwonej wtargnęli do bunkra w olsztyńskim szpitalu, gdzie siostra schroniła się wraz z podopiecznymi. Tam została brutalnie pobita, a broniąc cnoty czystości została śmiertelnie ugodzona bagnetem.

Inne siostry ginęły w podobny sposób – bestialsko bite, gwałcone, wleczone za samochodami po ulicach, wycieńczone lub umierające z głodu w sowieckich łagrach.

Przeciwstawić się przemocy mocą słabości

W trakcie uroczystości kard. Semeraro odczytał list apostolski, w którym Leon XIV wpisał czcigodne sługi boże siostrę Krzysztofę Klomfass i jej 14 Towarzyszek do grona błogosławionych.

W homilii prefekt Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych mówił, że historia tych zakonnic wzbudziła silne emocje wśród kardynałów i biskupów, kiedy zebrali się w Dykasterii w marcu ub. roku, aby przedstawić Ojcu Świętemu opinię na temat męczeństwa. Pierwszym powodem ich poruszenia było okrucieństwo zbrodniarzy, „które zdawało się przekraczać wszelkie granice, nie miało skrupułów w deptaniu godności ludzkiej i nie miało szacunku ani dla godności tych kobiet, ani dla ich stanu życia osób konsekrowanych” – mówił kard. Semeraro.

„Drugim elementem jest hart ducha i wytrwałość tych zakonnic, które potrafiły przeciwstawić się uciskowi - można powiedzieć - «mocą swojej słabości»” – dodał prefekt Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych.

Wskazał, że błogosławione męczennice potwierdzają dziś swoim świadectwem odwieczną wartość Boga i dobra, podczas gdy ich mordercy pozostają zapamiętani jedynie z powodu okrucieństwa zła, którego się dopuścili.

Uroczystości beatyfikacyjne w Braniewie

Przebaczenie i nawrócenie

„Krzysztofa Klomfass i jej 14 towarzyszek ofiarują nam dzisiaj szczególną lekcję. Po pierwsze, są odporne na kulturę nienawiści i podziałów, tak powszechną w dzisiejszym społeczeństwie” – podkreślał kard. Semeraro. „Dziś, podczas tej uroczystość beatyfikacyjnej, nie przywołujemy ich historii po to, aby się mścić lub domagać się zadośćuczynienia na bazie ludzkiej sprawiedliwości, ale by otrzymać od nich to, co jest w nich najcenniejsze: przebaczenie, miłosierdzie i miłość każdego człowieka” – wskazał papieski legat.

Drugą lekcją, jaką dały błogosławione męczennice jest przebaczenie i nawrócenie – mówil papieski legat. „Wzywają nas do przebaczenia, to znaczy do usunięcia z nas smutku noszonej urazy i nienawiści. Wzywają nas do nawrócenia i do nawracania: w naszych środowiskach życia, każdego dnia wybierając pokój, braterstwo, szacunek dla wolności innych, pogodę ducha w relacjach międzyludzkich. Uczcijmy te nowe Błogosławione, nie pozwólmy, by ich nauczanie i przykład odeszły w zapomnienie!” – wezwał kard. Marcello Semeraro.

Przybyli goście

Uroczystość w Braniewie, pierwszej siedzibie biskupów warmińskich zgromadziłą tysiące wiernych z Polski. W uroczystości, której przewodniczył kard. Marcello Semeraro, prefekt Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych, uczestniczyli także kardynałowie Stanisław Dziwisz oraz Kazimierz Nycz, a także wielu biskupów i duchowieństwo na czele z przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski abp. Tadeuszem Wojdą.

Metropolita warmiński, abp Józef Górzyński w szczególny sposób pozdrowił Ivone Wiest, byłą matkę generalną Zgromadzenia, wraz ze wszystkimi jej współsiostrami.