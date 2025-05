Śladami wiary i sztuki – augustiański Rzym

Rzym i okolice skrywają wyjątkowe miejsca związane z duchowością augustiańską. Od Bazyliki Santa Maria del Popolo po antyczną Ostię – to właśnie tam rozkwitało dziedzictwo św. Augustyna i jego matki – św. Moniki. W Wiecznym Mieście rozpoczęła się także kapłańska droga obecnego Papieża Leona XIV, należącego do Zakonu św. Augustyna.

Paolo Ondarza – Watykan

Dziedzictwo augustiańskie w sercu Rzymu

Rzymska Bazylika Santa Maria del Popolo to jeden z najstarszych kościołów parafialnych Wiecznego Miasta i zarazem pierwsza siedziba augustianów. To właśnie tu, w XIII wieku, powstał zakon eremitów św. Augustyna. Kościół, będący prawdziwym klejnotem renesansowej architektury, zachwyca dziełami mistrzów takich jak Caravaggio, Rafael, Carracci czy Pinturicchio. To właśnie w tej świątyni można podziwiać m. in. Nawrócenie św. Pawła i Ukrzyżowanie św. Piotra autorstwa Caravaggia.

Nieco ponad kilometr od Piazza del Popolo znajduje się inny ważny kościół – Bazylika św. Augustyna, perła renesansowej architektury. Świątynia, której fasadę zbudowano z trawertynu mającego pochodzić z Koloseum, skrywa słynną Madonnę di Loreto Caravaggia oraz XVI-wieczną rzeźbę Madonny rodzącej Jacopa Sansovina, czczoną przez rzymian jako Madonna del Parto lub Madonna dei Romani. Tu spoczywa również św. Monika, matka św. Augustyna. Bazylikę św. Augustyna nawiedzał także św. Filip Neri, który – według tradycji - modlił się przed drewnianym krucyfiksem.

Śladami rodziny św. Augustyna

W Ostii, gdzie św. Monika zmarła w 387 roku, do dziś znajduje się pamiątkowa płyta nagrobna i katedra św. Aurei z obrazem Ekstaza św. Moniki. Niedawne wykopaliska odsłoniły fundamenty starożytnej bazyliki św. Piotra, Pawła i Jana Chrzciciela – być może odwiedzanej przez Augustyna, matkę Monikę, jego syna Adeodata oraz przyjaciół.

Miłosierdzie na obrzeżach Rzymu

Duchowość augustiańska rozciąga się także na peryferie. W dzielnicy Tor Bella Monaca działa parafia św. Rity – patronki spraw beznadziejnych – będąca latarnią nadziei. Caritas parafialna wspiera tu ok. 350 rodzin, oferując wsparcie materialne i pomoc w integracji społecznej.

Augustianie na Awentynie

Podobnie jak Bazylika św. Augustyna, również kościół św. Pryski na Awentynie otrzymał status jubileuszowy. Świątynia ta została powierzona augustianom w XVII wieku, a wcześniej sprawowali w niej posługę benedyktyni, franciszkanie i dominikanie. Kościół jest poświęcony św. Prysce – trzynastoletniej męczennicy, która padła ofiarą prześladowań za panowania cesarza Klaudiusza za odmowę oddania czci posągowi Apolla.

Służba przy Piotrze

Od 1929 roku augustianie opiekują się parafią św. Anny w Watykanie. Po drugiej stronie Placu św. Piotra znajdują się Kuria Generalna augustianów, Międzynarodowe Kolegium św. Moniki i prestiżowy Instytut Patrystyczny Augustinianum. W znajdującej się tam kaplicy św. Moniki w 1982 roku święcenia kapłańskie przyjął Robert Francis Prevost – obecny Papież Leon XIV.