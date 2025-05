Przewodniczący Episkopatu o nowym Papieżu: jest wysłannikiem pokoju

​​​​​​​Jest wysłannikiem pokoju – powiedział o nowym Papieżu Leonie XIV przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Tadeusz Wojda SAC. Podkreślił, że cieszy się, że mógł go poznać osobiście oraz wyraził nadzieję, że przyjedzie do Polski.

Przewodniczący Episkopatu zwrócił uwagę na trzy elementy, które nowy Papież wskazał w swoich pierwszych słowach po wyborze. Chodzi o pokój, misyjność i synodalność. Zdaniem abp. Wojdy to właśnie te elementy będą charakteryzować nowy pontyfikat. Podkreślił, że Leon XIV jest wysłannikiem pokoju, bo wskazał w pierwszych słowach na potrzebę pokoju. Po drugie, jak zauważył Przewodniczący KEP, mówił też o misyjności Kościoła a po trzecie podkreślił, że Kościół jest synodalny, że „potrzeba Kościoła otwartego dla wszystkich i nikt nie może czuć się wyłączony z tego Kościoła”. „To elementy charakterystyczne, które mówią o tym, że ten pontyfikat będzie w jakiś sposób kontynuacją pontyfikatu papieża Franciszka, ale i poprzednich papieży” – powiedział abp Wojda.

Dodał, że kard. Roberta Prevosta, obecnego Ojca Świętego Leona XIV, miał okazję spotkać w grudniu 2024 roku w Watykanie, m.in. w Dykasterii ds. Biskupów. „Był żywo zainteresowany Kościołem w Polsce” – wspominał. Jak powiedział, cieszy się, że mógł osobiście poznać nowego Papieża. „Ufamy i wierzymy, że przyjedzie również do Polski, by osobiście ten żywy polski Kościół poznać, osobiście go umacniać i osobiście go prowadzić” – powiedział Przewodniczący Episkopatu Polski.

Kard. Robert Francis Prevost OSA został wybrany 8 maja 2025 roku 267. Papieżem i przyjął imię Leon XIV.

BP KEP