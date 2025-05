Projekcja filmu „21.37” w Rzymie: Ponownie odkryć fenomen Jana Pawła II

16 maja w rzymskim Cinema Adriano odbyła się uroczysta projekcja filmu dokumentalnego „21.37”. „Niech będzie to zachęta do ponownego odkrycia fenomenu osoby Jana Pawła II” – powiedział ks. Tomasz Jarosz, administrator Kościoła i Hospicjum św. Stanisława BM w Rzymie, organizator projekcji. Opowieść o wydarzeniach, które miały miejsce w Polsce po śmierci Jana Pawła II, tego wieczoru w Rzymie zgromadziła ponad 200 osób.

Film dokumentalny pt. „21.37” wyreżyserowany przez Mariusza Pilisa, wszedł do polskich kin w 20. rocznicę śmierci św. Jana Pawła II. Dystrybutorem filmu jest Rafael Film, a produkcja dotychczas przyciągnęła setki tysięcy widzów.

Przekazać następnym pokoleniom

W samym Rzymie, seans licznie zgromadził polsko-włoskie rodziny, które przyszły wspólnie przeżyć ten poruszający obraz. Gościem honorowym wieczoru był ks. kard. Stanisław Dziwisz – przyjaciel i wieloletni współpracownik św. Jana Pawła II, który podkreślił, że udział w filmie skłonił go do opowiedzenia o rzeczach, o których jeszcze nigdy nie mówił publicznie.

Kard. Dziwisz zaznaczył, że oglądając film można spotkać się jeszcze raz z nadzwyczajnym człowiekiem, jakim był Papież Polak. „Widzieliśmy jak to serce biło, biło, biło, i w pewnym momencie się zatrzymało. Mogłoby się zdawać, że wraz z jego śmiercią skończyła się epoka. Nie! Rozpoczęła się nowa epoka. Papież żyje - żyje w naszych sercach i w naszej pamięci. I ten film jest rzeczywistym dokumentem, który z całą mocą to podkreśla” - mówił kardynał.

„21.37” to dzieło, które było dla widzów rzymskiej projekcji obrazem pełnym wzruszeń i wspomnień. Ks. Tomasz Jarosz, administrator Kościoła i Hospicjum św. Stanisława BM w Rzymie, powitał zebranych gości i podkreślił potrzebę spotkania wspominającego historyczny moment, w którym odchodził jeden z największych Polaków, św. Jan Paweł II.

Ks. Tomasz Jarosz mówił o potrzebie przekazywania wielkości i niezwykłości Jana Pawła II kolejnym pokoleniom

Ks. Tomasz Jarosz podkreślił, że odejście Papieża Polaka nie powinno być jedynie powrotem do przeszłości. „Niech będzie to zachęta do ponownego odkrycia fenomenu osoby Jana Pawła II. Fenomenu, który zawiera się w Jego człowieczeństwie – a poprzez nie – w Jego świętości. Świętość ta nadaje Jego nauczaniu charakter ponadczasowy i wciąż aktualny. Dlatego naszym wspólnym obowiązkiem – jako katolików, Polaków, Włochów i wszystkich wiernych różnych narodowości – jest mądre, odpowiedzialne przekazywanie wielkości i niezwykłości Jana Pawła II kolejnym pokoleniom” – mówił ks. Jarosz.

Dyplomaci obecni podczas projekcji

Na wydarzeniu obecny był Ambasador Rzeczpospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej, Adam Kwiatkowski, Ambasadorzy Portugalii, Chorwacji i Ukrainy, członkowie korpusów dyplomatycznych, przedstawiciele rzymskich uczelni, duchowieństwa i świata kultury.

Na pokazie filmu obecny był m.in. Ambasador Rzeczpospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej, Adam Kwiatkowski

- „Spotykamy się, aby powrócić pamięcią do wydarzeń, które miały miejsce dwadzieścia lat temu. Ten film skłoni nas do refleksji nie tylko nad tym, jak wiele zawdzięczamy Papieżowi, który zmienił świat, ale także na tym, jak ważne i aktualne jest przesłanie jego pontyfikatu. Przesłanie, którym powinniśmy się kierować w życiu codziennym, jeśli chcemy urzeczywistniać testament Karola Wojtyły” – podkreślił ambasador Adam Kwiatkowski.

Na tę wyjątkową okazję do Rzymu przybyli również producenci i dystrybutorzy filmu: Halina Marchut, właściciel Domu Wydawniczego Rafael oraz Przemysław Wręźlewicz, Dyrektor Rafael Film. Wręźlewicz wskazał, że film „21.37” ma inspirować do zadania sobie bardzo ważnych pytań. – „Kim był dla nas człowiek, którego odejście potrafiło zatrzymać nasz świat? Kim byliśmy wtedy i jacy jesteśmy po 20 latach? Zwłaszcza przypominając sobie, że po śmierci św. Jana Pawła II jakby zatrzymał się czas, a ludzie zaczęli mówić lepszym językiem i skupiali się na dobru wokół siebie” – zauważył.

Obecnym, młodszym i starszym, film dostarczył wielu wzruszeń

Znamienny był entuzjazm, z jakim mieszkańcy Rzymu odebrali ten trudny, ale i piękny zapis chwil odchodzenia do Domu Ojca papieża Polaka. Reakcje publiczności obejmowały wzruszenie, dyskusje na temat spuścizny, jaką pozostawił światu Jan Paweł II, a nawet refleksje nad dzisiejszą kondycją moralną społeczeństwa. I co równie ważne i niezwykle potrzebne - projekcja przywołała uczucie jedności, które 20 lat temu towarzyszyło Polakom oraz budowało mosty, tam gdzie mogłoby się to wydawać niemożliwe.

Natalia Pieśniewska, Kościół i Hospicjum św. Stanisława BM w Rzymie