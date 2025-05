Św. Teresa z Ávili

Ponad 90 tys. pielgrzymów na wystawieniu ciała św. Teresy z Ávili

Po raz pierwszy od ponad 100 lat i po raz trzeci w historii ciało św. Teresy od Jezusa zostało wystawione do publicznej czci. Od 11 do 25 maja do hiszpańskiego Alba de Tormes przybyły 93 tysiące pielgrzymów, aby modlić się za wstawiennictwem wielkiej świętej i reformatorki Karmelu.

Karol Darmoros Powrót po wiekach Wystawienie ciała św. Teresy od Jezusa to wydarzenie o wyjątkowym charakterze – poprzednie takie uroczystości miały miejsce jedynie w 1760 i 1914 roku. Relikwie świętej karmelitanki znajdujące się w srebrnej trumnie zostały przeniesione pod centralną część ołtarza Bazyliki Zwiastowania NMP w Alba de Tormes. Uroczystej procesji, którą poprowadziło ośmiu karmelitów bosych, towarzyszyły lokalna orkiestra oraz liczni wierni różnych narodowości. Odkrywanie św. Teresy Ekspozycja ciała św. Teresy od Jezusa była możliwa dzięki kanonicznemu rozpoznaniu relikwii, zatwierdzonemu przez Papieża Franciszka. Ciało świętej przeniesiono z grobu już dwukrotnie: najpierw w sierpniu 2024, a następnie w lutym tego roku, przygotowując je do ekspozycji i przeprowadzając szczegółowe badania. Międzynarodowy zespół naukowców z Włoch i Hiszpanii potwierdził niezwykle dobry stan zachowania relikwii, mimo upływu czasu. Zauważono również, że żyjąca w XVI wieku zakonnica mogła cierpieć na osteoporozę, obustronną chorobę zwyrodnieniową stawów kolanowych oraz schorzenie kości poniżej obu pięt, związane z dolegliwościami bólowymi. Ponadto w Australii, na podstawie zdjęć rentgenowskich i opisów z epoki, powstała rekonstrukcja twarzy świętej Teresy z Ávili. Stała obecność św. Teresy Ekspozycja miała głęboki wymiar duchowy – jak podkreśla zakon karmelitów bosych, jej celem była nie tylko popularyzacja postaci świętej, lecz przede wszystkim przybliżenie wiernych do Chrystusa i Kościoła. Kulminacją całego wydarzenia było ponowne złożenie ciała świętej do grobu 26 maja. W Alba de Tormes trwają prace nad przystosowaniem i oczyszczeniem marmurowego grobowca, aby możliwe było zainstalowanie w nim przezroczystego przeszklenia. Dzięki temu wierni będą mogli na stałe oglądać z górnej kaplicy Bazyliki Zwiastowania NMP srebrną urnę, w której złożono ciało św. Teresy.