Msza św. podczas pielgrzymki mężczyzn do sanktuarium w Piekarach Śląskich (©Piekary Śląskie)

Kościół

Pielgrzymka mężczyzn do Piekar Śląskich: Rodzina życiodajnym źródłem

Dziesiątki tysięcy mężczyzn pielgrzymowały w niedzielę 25 maja do Matki Miłości Sprawiedliwości Społecznej. W homilii abp Józef Kupny, metropolita wrocławski, podkreślił, że Piekary to miejsce uczenia się moralności społecznej. Tradycyjne słowo społeczne do wiernych skierował bp Marek Szkudło, administrator archidiecezji katowickiej.

Dominika Szczawińska, Ks. Rafał Skitek Rodzina, to życiodajne źródło wartości W słowie społecznym bp Marek Szkudło mówił m. in. o wartości i znaczeniu rodziny. – Rodzinność to nie przeżytek, ale życiodajne źródło wartości. W obliczu współczesnych zagrożeń – indywidualizmu, pośpiechu, rozluźnienia więzi – powrót do idei rodziny jako wspólnoty miłości i odpowiedzialności staje się potrzebą chwili – stwierdził. Świętość życia jest nieodwołalną zasadą Zwrócił uwagę na potrzebę mówienia prawdy o życiu i wychowaniu w moralności. – Dar życia podarowany nam w chwili poczęcia, nierozłącznie związany jest z prawem do życia, którego nikt nikogo pozbawić nie może. Żaden układ społeczny i żaden system polityczny zrobić tego nie mają prawa. Bez względu na to, czy chodzi o człowieka schorowanego i wiekowego, czy nienarodzone jeszcze dziecko, świętość życia jest zasadą, od której nie ma odwołania – zauważył bp Szkudło. Przeciw ograniczaniu gozin lekcji religii Z niepokojem mówił o ograniczeniu godzin religii w szkole i tzw. „edukacji zdrowotnej". – Decyzja o ograniczeniu liczby godzin nauczania religii w szkole jest ze wszech miar krzywdząca, przede wszystkim dyskryminująca uczniów, oraz eliminująca ze szkół przekaz autentycznych wartości. Nauka religii wciąż pozostaje przecież ważną przestrzenią edukacji moralnej i etycznej, w której przypomina się o dobru, złu, prawdzie, kłamstwie. Trzeba o tym koniecznie pamiętać, zwłaszcza w kontekście planowanej i finansowanej – kosztem ograniczenia lekcji religii – tak zwanej „edukacji zdrowotnej", co do której nikt nie powinien mieć wątpliwości, że jednym z jej autentycznych skutków może być przede wszystkim demoralizacja. Piekary miejscem uczenia się odpowiedzialności W swej homilii abp Józef Kupny przywołał kolejno biskupów katowickich, którzy swym posługiwaniem wywarli ogromny wpływ na tożsamość Kościoła na Górnym Śląsku. W szczególny sposób zwrócił uwagę na obronę katechezy w szkole w roku 1952 i – w konsekwencji – wygnanie z diecezji biskupów: Adamskiego, Bednorza i Bieńka. Wskazał na Piekary Śląskie jako miejsce intensywnej modlitwy i kultu maryjnego oraz centrum katolicyzmu społecznego, uczenia się odpowiedzialności i moralności społecznej, także dzięki głoszonej tu Ewangelii Pracy przez kard. Karola Wojtyłę, biskupa krakowskiego. Odnosząc się do wyzwań społecznych w naszej Ojczyźnie podkreślił, że „Polska potrzebuje pojednania", a świat cierpi na deficyt nadziei. Hasło tegorocznej pielgrzymki, jaki i hasło roku jubileuszowego Archidiecezji Katowickiej oraz całego Kościoła Powszechnego brzmiało „Pielgrzymi nadziei". Uroczystą liturgię na kalwaryjskim wzgórzu w Piekarach Śląskich koncelebrowali m.in. bp Andrzej Czaja z Opola, bp Sławomir Oder z Gliwic, biskupi pomocniczy ościennych diecezji, biskupi pomocniczy archidiecezji katowickiej, abp senior Wiktor Skworc, kapłani oraz tegoroczni neoprezbiterzy.