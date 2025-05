Patriotyzm sióstr zakonnych w Polsce i na emigracji

Z okazji Święta Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dnia Polonii i Polaków za Granicą warto przypomnieć o cichym, ale głęboko zakorzenionym wymiarze miłości do Ojczyzny, który od pokoleń pielęgnują siostry zakonne. Ich patriotyzm nie wyraża się w wielkich gestach, lecz w codziennej modlitwie, pracy wychowawczej, trosce o wspólnotę, podtrzymywaniu tożsamości narodowej i przekazywaniu wartości, które budowały Polskę nawet w najtrudniejszych czasach.

Sisters News Service

Dla Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, którego misją jest życie duchem ukrytego Nazaretu, promieniowanie miłością i budowanie wspólnoty – troska o Ojczyznę od samego początku była częścią duchowego DNA. Błogosławiona Franciszka Siedliska, zakładając zgromadzenie pod koniec XIX wieku, nie tylko zakładała klasztory w Polsce, ale nie zapomniała też o Polonii – we Francji, Anglii i Stanach Zjednoczonych – tam, gdzie nasi rodacy żyli z dala od ojczystego domu, często bez duchowego wsparcia i możliwości przekazania dzieciom polskiej tożsamości. Dopiero później powstawały domy na innych kontynentach, by nieść charyzmat Nazaretu również do wspólnot wielonarodowych.

Polskość na emigracji – świadectwa sióstr

W tym duchu siostry Nazaretanki kontynuują dziś misję w wielu krajach świata – od Europy po Amerykę, Azję i Australię – będąc blisko rodzin, dzieci i osób potrzebujących duchowego wsparcia. W australijskim Marayong od blisko 70 lat prowadzą Polską Szkołę Sobotnią im. Świętej Rodziny, troszcząc się o przekazywanie języka, kultury i wiary.

S. Małgorzata podkreśla że „Polska emigracja uczyniła Marayong miejscem, gdzie tradycja i patriotyzm są podtrzymywane. Z okazji 3 Maja zawsze zawieszam polską flagę przed domem – to mój osobisty znak wierności”. S. Grace dodaje:

„Dla mnie wiara i polskość zawsze były ze sobą związane. Pracując z dziećmi w Polskiej Szkole, mogłam przekazywać im miłość do ojczyzny. Teraz, żyjąc w środowisku australijskim, opowiadam o Polsce przy każdej okazji – z dumą i wdzięcznością. Polska to mój dom, choć dziś moją ojczyzną jest też Nazaret, który noszę w sercu”.

Codzienny patriotyzm – w kraju i na świecie

Dziś Nazaretanki obecne są w kilkunastu krajach świata – i wszędzie niosą duchowość ukrytego życia, bliskości i służby. W Polsce prowadzą szkoły, przedszkola, świetlice, domy dziecka i duszpasterstwa rodzin i młodzieży , a także animują lokalne obchody świąt narodowych i wydarzeń patriotycznych. Uczą dzieci szacunku do historii, modlitwy za Ojczyznę, znajomości hymnu i symboli narodowych. W klasztorach regularnie odprawiane są Msze Święte w intencji Polski i tych, którzy nią kierują.

Patriotyzm w duchu Nazaretu to nie jest hasło – to postawa. To modlitwa, wierność, codzienna troska i przekazywanie dobra. To miłość, która nie musi być głośna, ale jest stała. To duma z naszych korzeni – nie jako wywyższanie się, lecz jako wdzięczność.

Wierne Polsce, wierne Bogu

Biało-czerwona flaga to nie tylko symbol państwowości, lecz także wspólnoty serc i historii. Dla wielu sióstr to także codzienne przypomnienie, komu służą i w czyim imieniu. Bo choć nie wszystkie mają ją na ramieniu – wiele z nich nosi ją w sercu. Cicho, wiernie, dla Boga, dla Ojczyzny, dla człowieka.