Leon XIV spotka się z dyrektorami Papieskich Dzieł Misyjnych z 5 kontynentów

120 przedstawicieli z pięciu kontynentów przybyło do Rzymu na Zgromadzenie Generalne Papieskich Dzieł Misyjnych. W czwartek przyjmie ich Papież Leon XIV. Do 28 maja uczestnicy spotkania będą dzielić się doświadczeniami, poglądami i uczestniczyć w formacji misyjnej. Wysłuchają też prezentacji tematu Światowego Dnia Misyjnego na 2026 rok.

Wojciech Rogacin - Watykan

Jak informuje Agencja Fides, w Zgromadzeniu uczestniczą oprócz dyrektorów krajowych PDM również sekretarze generalni Papieskich Dzieł Misyjnych, tymczasowy koordynator PDM, o. Tadeusz J. Nowak OMI (również sekretarz generalny Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary) oraz odpowiedzialna za administrację siostra Roberta Tremarelli AMSS.

Spotkanie z Leonem XIV źródłem inspiracji

W czwartek rano uczestników spotkania - ponad 120 dyrektorów krajowych PDM z 5 kontynentów, w tym 20 nowo mianowanych – przyjmie Papież Leon XIV. Będzie ono szczególnym momentem, aby „objąć” nowo wybranego Papieża i odnowić zobowiązanie do misji w służbie Następcy Piotra, który zgodnie z konstytucją apostolską Praedicate Evangelium przewodniczy Dykasterii ds. Ewangelizacji, do której należą Papieskie Dzieła Misyjne. Będzie to również okazja, by wysłuchać przesłania Papieża do PDM, które będzie źródłem refleksji i inspiracji na nadchodzące miesiące.

Modlitwy i dzielenie się doświadczeniem

Po spotkaniu z papieżem Leonem zaplanowano przejście przez Drzwi Święte oraz Mszę św. pod przewodnictwem kardynała Tagle w bazylice św. Piotra. Po niej kardynał pro-prefekt Dykasterii ds. Ewangelizacji będzie miał wystąpienie do uczestników Zgromadzenia, którzy tego dnia odwiedzą również bazylikę św. Bartłomieja na Wyspie Tyberyjskiej, gdzie przechowywane są relikwie nowych męczenników i świadków wiary, a następnie wezmą udział w chwili modlitwy misyjnej.

W piątek 23 maja poszczególne dyrekcje krajowe będą dzielić się swoim lokalnym doświadczeniem. Tego dnia zaprezentowane zostaną również sprawozdania Rady Finansowej, siostry Roberty Tremarelli AMSS, ojca Tadeusza J. Nowaka OMI (Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary), siostry Inês Paulo Albino A.S.C. (Papieskie Dzieło Świętego Dzieciństwa) oraz ojca Guya Bognona PSS (Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła).

W sobotę rano głos zabiorą ojciec Din Anh Nhue Nguyen OFM Conv (sekretarz generalny Papieskiej Unii Misyjnej) oraz Gianni Valente, dyrektor Agencji Fides. Po południu, podczas sesji plenarnej przewidziany jest dialog dyrektorów krajowych z członkami Komitetu Wykonawczego, a następnie spotkanie z arcybiskupem Samuelem Sangallim, zastępcą sekretarza Dykasterii ds. Ewangelizacji. Kolejnym etapem będą spotkania kontynentalne, które będą kontynuowane również w niedzielę.

Dzień formacji, podsumowanie obrad

W poniedziałek 26 maja program przewiduje dzień formacji stałej, którego głównym punktem będą dwa panele dyskusyjne na temat „Animacji i formacji misyjnej w Kościołach lokalnych” – jeden poświęcony Afryce i Azji, drugi Ameryce, Europie i Oceanii. Wstępny wykład wygłosi biskup emeryt Xuan Loc (Wietnam), Giuseppe Dinh Duc Dao, były dyrektor Międzynarodowego Centrum Animacji Misyjnej (CIAM) i profesor Papieskiego Uniwersytetu Urbanianum. Następnie swoje refleksje przedstawią biskupi z doświadczeniem kierowania PDM w swoich krajach.

Po południu, po sesji dialogowej, przewidziana jest prezentacja krótkich sprawozdań z odbytych spotkań kontynentalnych. We wtorek 27 maja uczestnicy pochylą się nad Statutami PDM oraz wysłuchają prezentacji tematu Światowego Dnia Misyjnego 2026. W środę 28 maja uczestnicy wysłuchają wystąpienia podsumowującego o. Tadeusza J. Nowaka OMI, tymczasowego koordynatora Papieskich Dzieł Misyjnych.