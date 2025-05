Olsztyn. Kardynał Marcello Semeraro przyjechał już do Archidiecezji Warmińskiej

Kardynał Marcello Semeraro, prefekt watykańskiej Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych przybył już do Olsztyna. Obecność kardynała Semeraro jest związana z uroczystością beatyfikacyjną Sióstr Katarzynek, która odbędzie się 31 maja w Braniewie.

Kard. Semeraro przyjechał do Olsztyna z Poznania. Wczesnym popołudniem, w stolicy Warmii i Mazur powitał go abp Józef Górzyński, metropolita warmiński. – Beatyfikacja sióstr Katarzynek nawiązuje do naszej historii. Niezrozumienie tej historii, nie pozwala zrozumieć też tego wydarzenia. Przez najbliższe dni mamy okazję pokazać Księdzu Kardynałowi piękną historię archidiecezji warmińskiej – mówi abp Józef Górzyński, metropolita warmiński.

Prefekt watykańskiej Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych odwiedził olsztyńską konkatedrę św. Jakuba. Modlił się także w krypcie Arcybiskupów Warmińskich, gdzie pochowani są abp Edmund Piszcz i abp Wojciech Ziemba. Następnie swoje kroki skierował do Muzeum Archidiecezji Warmińskiej, gdzie zapoznał się z historią kościoła na Warmii. – Pierwsze moje wrażenie to braterstwo jakiego doświadczyłem ze strony metropolity warmińskiego i wspólnoty kapłanów. Poznaję historię tej ziemi, tej diecezji. Życzę wszystkim aby wydarzenie jakie jest przed nami, czyli beatyfikacja, dały nam siłę na kolejne lata – mówi kard. Marcello Semeraro.

W czwartek kardynał Semeraro odwiedzi Gietrzwałd, Lidzbark Warmiński, a także Stoczek Klasztorny. Natomiast w piątek uda się do Fromborka. W sobotę będzie przewodniczył uroczystościom beatyfikacyjnym Sióstr Katarzynek, Męczennic II wojny światowej w Braniewie.

Archidiecezja Warmińska