Sanktuarium św. Rity w Cascii

Kościół

Modlitwa za Leona XIV i uroczystości ku czci św. Rity z Cascii

Słynne sanktuarium św. Rity we włoskiej Cascii świętuje dziś podwójnie. 22 maja to dzień liturgicznego wspomnienia „Świętej od spraw beznadziejnych”, to również pierwsza taka uroczystość, gdy papieżem jest należący do zakonu augustianów Leon XIV. On sam, jeszcze jako ojciec a później kardynał Robert Prevost wielokrotnie pielgrzymował do położonego w Umbrii sanktuarium.

Karol Darmoros Specjalna modlitwa za Leona XIV Krótko po wyborze ich współbrata na Stolicę Piotrową, augustianki klauzurowe z Cascii przygotowały specjalną modlitwę za Ojca Świętego. „Matko Łaski, strzeż i chroń Ojca Świętego Leona XIV. Pod Twoim płaszczem niech zawsze znajduje siłę i światło miłości, by nieść światu pokój Zmartwychwstałego Pana. Wraz ze świętymi naszego Zakonu, szczególnie św. Augustynem i św. Ritą, przez jej świadectwo życia, pomóż nam wszystkim obudzić w sercu 'przejmującą' tęsknotę za Bogiem, pięknem tak dawnym i tak nowym" – brzmi modlitwa ułożona przez augustianki z Sanktuarium św. Rity. Leon XIV, wcześniej kardynał Robert Prevost, w latach 2001–2013 jako przeor generalny Zakonu św. Augustyna wielokrotnie nawiedzał Cascię. A dokładnie rok temu przewodniczył tam pontyfikalnej Mszy św. w dniu wspomnienia św. Rity. Duchowa łączność z Cascią W ramach przygotowań do uroczystości ku czci św. Rity, augustianki zaprosiły wiernych do duchowej łączności. Od 13 do 20 maja wyjątkowo otworzyły część klauzury, umożliwiając udział w modlitwie różańcowej, zarówno osobiście, jak i on-line. Wsparcie cierpiących na autyzm Wspomnienie św. Rity to nie tylko modlitwa, ale i konkretne dzieła miłosierdzia. Fundacja Świętej Rity z Cascii prowadzi kampanię „Gest wiary, dar łaski", zbierając fundusze na projekt „Dopodinoi". Inicjatywa ta zakłada stworzenie innowacyjnego modelu współmieszkania dla 12 dorosłych ze spektrum autyzmu. Dom, wspierany technologicznie i naukowo przez Politechnikę w Turynie, będzie pierwszym tego typu w Umbrii. Projekt ma pomóc osobom z autyzmem w stopniowym uniezależnianiu się od rodzin. Włoskie dane wskazują, że autyzm dotyka 1 na 77 dzieci, co oznacza około 600 tys. osób i ich rodzin. Inspiracja dla kobiet Od 1988 roku Międzynarodowa Nagroda św. Rity honoruje kobiety, które wcielają w życie cnoty „Świętej od spraw beznadziejnych". W tym roku wyróżniono cztery laureatki: Marinę Mari, s. Ritę Giarrettę, Vittorię Scazzarriello i Julię Kuroczkę, ukraińską uchodźczynię ze Wspólnoty Sant'Egidio, która w obliczu wojny wybrała drogę pokoju i służby. Wspomnienie św. Rity Dzisiejsze obchody w Cascii rozpoczną się o 10:30, gdy tuż obok bazyliki przejdzie barwny korowód historyczny z Roccaporena. O 11:00 kardynał Baldassare Reina, wikariusz generalny Rzymu, odprawi uroczystą Mszę świętą pontyfikalną, zakończoną tradycyjną supliką do św. Rity i błogosławieństwem róż. Dzisiejsza patronka jest najbardziej popularną świętą augustiańską. Jej imię to zdrobnienie od imienia Margherita (Małgorzata). Doświadczywszy trudnych sytuacji życiowych, Rita potrafiła stawić im czoła w duchu pokory i miłości. Wszędzie starała się wprowadzać pokój, godząc często zwaśnione strony. Żyła w XIV i XV wieku, lecz szeroko znana stała się dopiero po kanonizacji, której w 1900 roku dokonał Papież Leon XIII. Historycznie pewne daty z jej życia zapisane są w dokumentach procesu beatyfikacyjnego z pierwszej połowy XVII wieku.