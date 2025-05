Modlitewne SOS dla kapłanów

Od 26 lat ta inicjatywa jednoczy tysiące świeckich i duchownych w modlitwie za księży. Mowa o Betańskiej Misji Wspierania Kapłanów, która 14 czerwca organizuje pielgrzymkę na Jasną Górę pod hasłem „Dla nas kapłan, z nami brat”. „Jako wierni trochę zapomnieliśmy o modlitwie za kapłanów, a łatwiej nam powiesić na nich zło i oskarżenia” – mówi Radiu Watykańskiemu-Vatican News s. Daria Tyborska ze Zgromadzenia Sióstr Rodziny Betańskiej.

Karol Darmoros

Wspólna odpowiedzialność

Charyzmat betanek opiera się na wsparciu kapłanów przez modlitwę i pomoc w pracy duszpasterskiej. Betańska Misja Wspierania Kapłanów (BMWK) gromadzi świeckich, całe rodziny, osoby konsekrowane, księży, a nawet biskupów, którzy modlą się za kapłanów. Ta modlitwa pozwala odkrywać miłość Chrystusa. „On doskonale wiedział w wieczerniku, na ile nas stać jako ludzi, a mimo wszystko odważył się na ten krok” – podkreśla s. Daria Tyborska.

Betańska Misja chce zwrócić uwagę na potrzebę zmiany w podejściu do odpowiedzialności za Kościół. „Trochę przyzwyczailiśmy się, że to domena kapłanów i duchownych, ale świeckich to już mniej. Na szczęście to myślenie się już zmienia – i ono się zmienia w naszej modlitwie i przez nią” – zauważa s. Daria Tyborska. BMWK pokazuje zatem, że wierni wspierają kapłanów w ich świętości i powołaniu. „Tak jak kapłani są odpowiedzialni za nas, tak my jako wierni jesteśmy odpowiedzialni za naszych kapłanów” – dodaje rozmówczyni Radia Watykańskiego-Vatican News. Siostra Daria przypomina, że takie podejście odzwierciedla wizję Papieża Franciszka - by przestać dzielić Kościół na duchownych i na świeckich, a uznać, że „jesteśmy wszyscy owcami, którzy zmierzają do jednego pasterza, Chrystusa”.

Pielgrzymka „Dla nas kapłan, z nami brat”

14 czerwca 2025 roku na Jasnej Górze odbędzie się pielgrzymka osób modlących się za kapłanów. „Celem jest stanięcie w duchu jedności u stóp Maryi” – tłumaczy s. Daria. Hasło „Dla nas kapłan, z nami brat”, zainspirowane św. Augustynem („Z wami chrześcijanin, dla was biskup), powtórzone niedawno przez Papieża Leona XIV, podkreśla wspólnotę. „Przestajemy stawiać kapłanów w pozycji bożka, nadczłowieka, który w chwili święceń otrzymuje niewidzialną zbroję” – argumentuje betanka. Pielgrzymka rozpocznie się panelem „Między oczekiwaniami a rzeczywistością”, następnie przewidziano konferencję o. Szymona Popławskiego OP. Zwieńczeniem pielgrzymi będzie Eucharystia o godz. 14:30. Mszy Świętej, podczas której uczestnicy zawierzą Maryi wszystkich kapłanów, przewodniczyć będzie metropolita warszawski, abp Adrian Galbas SAC.

Dlaczego warto modlić się za kapłanów?

Siostra Daria wskazuje też na wynikającą z aktualnej sytuacji potrzebę modlitwy za kapłanów. „Jako wierni trochę o tym zapomnieliśmy – ściągnęliśmy z siebie odpowiedzialność za Kościół, nakładając to jarzmo idealności na kapłanów” – przekonuje, cytując św. Jana Marię Vianneya Proboszcz z Ars mówił: „Takich mamy kapłanów, jakich sobie wymodlimy”. Siostra betanka jest zdania, że choć media często uwypuklają słabości księży, to wierni nie powinni usprawiedliwiać się takim przekazem do porzucenia wsparcia duchownych. „Dopuściliśmy do siebie myśl - czy faktycznie to kapłaństwo jest nam w Kościele potrzebne? A to już furtka szatańska do tego, by zwątpić w obecność Chrystusa w sakramentach i w Kościele. Dziś Bóg na nowo wzywa nas do tego, by odkryć, że kapłaństwo jest święte ponad tym wszystkim, co słabe i kruche i że jest aktualne, że jego miłosierdzie jest aktualne” – podkreśla s. Daria Tyborska.