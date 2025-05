Młodzież Ameryki Łacińskiej i Karaibów pozdrawia Leona XIV

Duszpasterstwo Młodzieży Ameryki Łacińskiej i Karaibów, organizacja należąca do Rady Episkopatu Ameryki Łacińskiej i Karaibów (CELAM), wyraziła ogromną radość z powodu wyboru Papieża Leona XIV oraz ponownie potwierdziła swoje zobowiązanie do towarzyszenia jego misji poprzez modlitwę, kreatywność i bliskość. Chcą być znakiem żywej nadziei, która im towarzyszy.

Vatican News

Wybór Papieża Leona XIV wzbudził ogromny entuzjazm wśród młodych katolików Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Młodzież tego regionu przyjęła ten moment z zapałem i ufnością, widząc w nim wyraźny znak, że Bóg nadal powołuje i prowadzi swój Kościół.

Radość i nadzieja płynące z głębi serca

Zespół Duszpasterstwa Młodzieży Ameryki Łacińskiej i Karaibów wyraził swoją radość: „Głęboko cieszymy się, że Duch Święty poprowadził Kościół, wybierając pasterza z sercem bliskiego ludowi”.

W przekazie podkreślono, że Papież Leon XIV jest postrzegany przez młodzież jako lider otwarty na znaki czasu. Młodzi Latynosi i mieszkańcy Karaibów widzą w nim pasterza, który rozumie ich codzienne realia, niepokoje i marzenia. Jego przywództwo niesie nadzieję na odnowioną drogę dla całej wspólnoty wierzących.

Wyrazili oni entuzjazm, odczytując ten wybór jako wezwanie do wzrastania, przemiany życia i umacniania wspólnot z wiarą i zaangażowaniem.

Modlitwa i zaangażowanie – siła napędowa młodzieżowej misji

Członkowie Duszpasterstwa Młodzieży ponowili swoje zobowiązanie do modlitwy za Papieża, prosząc, by „Pan umacniał go w jego misji prowadzenia Kościoła z otwartością, czułością i prorocką stanowczością”. Modlitwa jest dla młodzieży siłą, która zasila ich entuzjazm oraz chęć bycia aktywnymi uczestnikami misji ewangelizacji – z radością, kreatywnością i pasją.

„Może Ojciec Święty liczyć na nasze modlitwy i gotowość do aktywnej współpracy w tej wspólnej misji” - zadeklarowali z nadzieją przekonani, że ich rola jest kluczowa w budowie bardziej sprawiedliwego, pokojowego i solidarnego świata.

Matka Boża z Guadalupe – Matka i Opiekunka nowego etapu

Przesłanie kończy się pełnym wiary wezwaniem do Matki Bożej z Guadalupe, Matki młodzieży kontynentu. To właśnie w tej modlitwie odradza się duchowość młodych: „Aby Ona, swoją matczyną czułością, towarzyszyła i chroniła Papieża na tej drodze, inspirując go do budowy cywilizacji miłości i sprawiedliwości”.

Ten pełen bliskości i wiary hołd odzwierciedla głęboką nadzieję całej młodzieży, która w nowym Papieżu dostrzega szansę i chce prowadzić swoją misję nadziei, służby i zaangażowania w Ewangelię pośród współczesnego świata.