Lourdes: rekordowa liczba wojskowych przyjęła chrzest i bierzmowanie

W Lourdes zakończyła się 65. Międzynarodowa Pielgrzymka Wojskowa, która co roku przyciąga tysiące żołnierzy z całego świata. Podczas spotkania 210 żołnierzy przyjęło chrzest, a 503 przystąpiło do Sakramentu Bierzmowania.

Dorota Abdelmoula-Viet – Watykan

To oznacza wzrost o 17 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem w przypadku chrztów i aż 33 proc. w przypadku bierzmowań. Dane te wpisują się w szerszy trend wzrostu liczby dorosłych przystępujących do sakramentów m.in. w Kościele katolickim we Francji. Jak przypomina portal Aleteia, podczas tegorocznej Wigilii Paschalnej we Francji ochrzczonych zostało 10 tys. dorosłych, co stanowi wzrost o 45 proc. rok do roku. W ciągu ostatniej dekady liczba dorosłych katechumenów we Francji wzrosła o ponad 60 proc.: z 3 900 w 2015 r. do 10 384 w 2025 r.

Żołnierze, pielgrzymi nadziei

W 65. Międzynarodowej Pielgrzymce Wojskowej wzięło udział ponad 17 tys. żołnierzy z około 40 krajów, z czego ponad 7 tys. to żołnierze francuscy. Temat tegorocznej pielgrzymki – „Militaires, pèlerins d’espérance” – „Żołnierze, pielgrzymi nadziei” – nawiązuje do trwającego w Kościele Jubileuszu Nadziei i jest też szczególnie wymowny w kontekście konfliktów i napięć, trwających na świecie. Zaś samo wydarzenie z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem.

Aleteia cytuje wypowiedź jednego z żołnierzy, Rémy’ego, należącego do jednej z brygad Strzelców Aplejskich, który opowiada o tym, jak odkrył wiarę podczas misji wojskowej w Afryce „W Mali zawsze miałem krzyżyk w kieszeni munduru. Gdy robiło się trudniej, brałem go do ręki i mocno ściskałem.” Ten prosty gest stawał się dla niego modlitwą i aktem zawierzenia.

Wojskowe powołanie jako dar z siebie

Z kolei francuski biskup polowy Antoine de Romanet, podkreśla, że „życie wojskowe jest powołaniem, opartym na darze z siebie, poczuciu obowiązku i nieustannym dążeniu do pokoju i sprawiedliwości w niespokojnym świecie”. Jak dodaje, jest to zarazem „droga pełna wyzwań: oddalenia od bliskich, ryzyka związanego z podejmowaną misją, ciężaru doświadczeń. W takich chwilach chrześcijańska nadzieja staje się światłem, które prowadzi.”

Jak mówią uczestnicy pielgrzymki, jest ona drugim największym wydarzeniem z udziałem służb mundurowych, zaraz po defiladzie wojskowej 14 lipca, w Święto Narodowe Francji. Uczestnicy tegorocznego spotkania, oprócz czasu wspólnej modlitwy, podczas Mszy świętych, procesji eucharystycznej i nabożeństwa Drogi Krzyżowej, byli też zaproszeni m.in. do odbycia indywidualnej pielgrzymki śladami św. Bernadety Soubirous i do udziału w konferencji poświęconej „moralnym zranieniom”, wiążącym się z ich służbą.