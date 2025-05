Radość Peruwiańczyków po wyborze Leona XIV

Papież Peruwiańczyk - głosi nagłówek na portalu informacyjnym peru21.pe. Południowoamerykański kraj, w którym przez lata posługiwał najpierw ksiądz a później biskup Robert Prevost, z radością przyjął jego wybór na Stolicę Piotrową. Sam Leon XIV, jako pierwszy papież w historii, zwrócił się do wiernych tuż po wyborze także w języku hiszpańskim.

Karol Darmoros

Gratulacje od prezydent

„To historyczny moment dla Peru i dla całego świata” – tak na wybór Leona XIV zareagowała prezydent tego kraju Dina Boluarte. Jak przypomniała, nowy papież, choć pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, od 10 lat ma też peruwiańskie obywatelstwo. „Na naszych ziemiach siał nadzieję, kroczył ramię w ramię z najbardziej potrzebującymi i dzielił radości naszego ludu. Jego wybór Peru nie był jedynie formalny, ale głęboko duchowy i ludzki. Wybrał bycie jednym z nas, życie wśród nas i noszenie w sercu wiary, kultury i marzeń tego narodu” – powiedziała prezydent Peru. Dina Boluarte wezwała też do modlitwy za nowego papieża. Oceniła ponadto, że wybór Leona XIV „jest wezwaniem do odnowienia naszej wiary, do pracy na rzecz sprawiedliwości i do wzmocnienia jedności w Peru i poza nim”.

Radość w Chiclayo

Największa radość zapanowała w diecezji Chiclayo, której biskupem jeszcze na początku 2023 roku był Robert Prevost. "Odkąd przybył do Peru, zakochał się w tym kraju. Pracował w Chulucanas, Trujillo i Chiclayo, gdzie pozostawił duchowy i ludzki ślad, który wielu wciąż pamięta" – powiedział obecny biskup diecezji Chiclayo Edinson Edgardo Farfán Córdova. Hierarcha jest przekonany, że papież Leon XIV będzie kontynuował „linię komunii i bliskości z biednymi, która naznaczyła pontyfikat Franciszka”. „Był pasterzem wśród ludzi, człowiekiem z zapachem owiec" - powiedział biskup Farfán, cytowany przez lokalne media.

Papież z ludu

Peruwiańska „La Republica” przypomina, że o. Prevost z zakonu augustianów przybył na misję do Peru w 1985 roku. Z przerwami był związany z tamtejszym Kościołem aż do początku 2023 roku, gdy papież Franciszek mianował go arcybiskupem i prefektem Dykasterii ds. Biskupów. „Jego praca jako wikariusza katedry Sagrada Familia w Chulucanas i kanclerza w Piurze pozostawiła głęboki ślad w lokalnej społeczności. W czasie pobytu w regionie nie tylko umocnił swoje zaangażowanie w wiarę, ale także nawiązał silne więzi z wiernymi w Peru. Wybór Leona XIV na papieża stanowi historyczny kamień milowy dla Kościoła katolickiego, ukazując, jak człowiek, który poświęcił dużą część swojego życia posłudze w Peru, teraz prowadzi miliony katolików na całym świecie” – komentuje „La Republica”. Gazeta przypomina też ostatnią wizytę nowego papieża w Peru. W ubiegłym roku kardynał Prevost odwiedził Piurę z okazji obchodów 60-lecia diecezji.

Spontaniczna reakcja wiernych

Peruwiańskie media publikują wiele zdjęć obecnego papieża z czasów jego posługi w Peru. Nadsyłają je spontanicznie wierni, chcąc pokazać swą bliskość z Ojcem Świętym, który jeszcze niedawno był pasterzem ich lokalnego Kościoła. Na zdjęciach z lat 80. Publikowanych przez RPP Noticias widać młodego ojca Prevosta jedzącego obiad w towarzystwie dzieci z Chulucanas. Inna z nadesłanych fotografii przedstawia młodego amerykańskiego kapłana w w roli ojca chrzestnego Mildred Camacho. Sama Mildred zamieszcza dziś na swych mediach społecznościowych zdjęcia z przyszłym papieżem. Na innej fotografii o. Prevost świętuje swoje urodziny w Trujillo z przyjaciółmi z będącej pod opieką augustianów parafii św. Rity.

Pierwsza wizyta w Peru?

Piszący o południowoamerykańskim Kościele Kurth Mendoza cytowany przez RPP Noticias uważa, że nie bez powodu Leon XIV w swych pierwszych słowach nie mówił o amerykańskim pochodzeniu, ale przywołał swą byłą diecezję Chiclayo w Peru. „Mam przeczucie, że jedną z pierwszych podróży nowego papieża, o ile nie pierwszą, będzie podróż do Peru. Nie mam wątpliwości” – powiedział peruwiański dziennikarz.