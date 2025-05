Kto wybierze papieża? Kardynałowie z pięciu kontynentów

133 kardynałów z pięciu kontynentów dokona wyboru nowego papieża. Najmłodszy z nich ma 45 lat, najstarszy – 79. W gronie elektorów jest czterech kardynałów z Polski.

Tiziana Campisi, Wojciech Rogacin – Watykan

Kardynałów uprawnionych do głosowania na konklawe jest 135, jednak dwóch nie przybędzie z powodów zdrowotnych. To kard. Antonio Cañizares z Hiszpanii oraz John Njue z Kenii. W związku z tym elektorów jest 133, a większość dwóch trzecich głosów, niezbędnych do wyboru papieża wynosi 89.

Najliczniej reprezentowana Europa

Najliczniej reprezentowani w gronie elektorów są Europejczycy. Jest 52 z 18 krajów, w tym czterech z Polski: kard. Stanisław Ryłko, kard. Kazimierz Nycz, kard. Konrad Krajewski oraz kard. Grzegorz Ryś.

Afrykę reprezentuje 17 kardynałów z 16 krajów, Amerykę Północną i Południową 37 z 15 krajów, Azję 23 kardynałów z 17 krajów, Australię i Oceanię 4 kardynałów z 4 krajów.

Najmłodszym kardynałem elektorem jest związany z Australią Mikola Bychok, 45-letni biskup eparchii Świętych Piotra i Pawła w Melbourne dla Ukraińców, pochodzący z Ukrainy.

Najstarszym jest Hiszpan Carlos Osoro Sierra, mający lat 79.

Najwięcej jest 78-latków

Najliczniejszą grupę stanowią ci urodzeni w 1947 roku – jest ich 13 wśród elektorów, wszyscy mają lub wkrótce będą mieli 78 lat. Tylko jeden kardynał – Baldo Reina – urodził się w 1970 roku, 26 listopada skończy 55 lat. Również kardynałowie Leo Frank (rocznik 1971) i Rolandas Makrickas (rocznik 1972) nie mają rówieśników w Kolegium Elektorów.

Weteranami konklawe są 5 kardynałów kreowanych przez Jana Pawła II: Francuz Philippe Barbarin, Chorwat Josip Bozanić, Węgier Péter Erdő, Vinko Puljić z Bośni i Hercegowiny, oraz Peter Turkson z Ghany.

Natomiast 22 elektorów otrzymało biret kardynalski z rąk Benedykta XVI, a aż 108 nosi go z nadania papieża Franciszka.

Przedstawiciele rdzennej ludności

15 krajów po raz pierwszy będzie reprezentowanych przez kardynałow wywodzących się rdzennej ludności: z Haiti – kard. Chibly Langlois, z Republiki Zielonego Przylądka – Arlindo Furtado Gomes, z Mjanmy – Charles Maung Bo, z Republiki Środkowoafrykańskiej – Dieudonné Nzapalainga, z Papui-Nowej Gwinei – John Ribat, z Malezji – Sebastian Francis, ze Szwecji – Anders Arborelius, z Luksemburga – Jean-Claude Hollerich, z Rwandy – Antoine Kambanda, z Timoru Wschodniego – Virgilio do Carmo da Silva, z Tonga – Soane Patita Paini Mafi, z Singapuru – William Seng Chye Goh, z Paragwaju – Adalberto Martínez Flores, z Sudanu Południowego – Stephen Ameyu Martin Mulla oraz z Serbii – Ladislav Nemet.

Kardynałowie zakonnicy

Wśród elektorów znajduje się 33 kardynałów należących do 17 rodzin zakonnych. Najliczniejszą grupę stanowią salezjanie – 5 kardynałów: Charles Maung Bo, Virgilio Do Carmo da Silva, Ángel Fernández Artime, Cristóbal López Romero i Daniel Sturla Berhouet.

Po 4 kardynałów reprezentuje Zakon Braci Mniejszych (Luis Cabrera Herrera, Pierbattista Pizzaballa, Jaime Spengler i Leonardo Steiner) oraz jezuitów (Stephen Chow Sau-yan, Michael Czerny, Jean-Claude Höllerich i Ángel Rossi).

Franciszkanie konwentualni mają 3 przedstawicieli: François-Xavier Bustillo, Mauro Gambetti i Dominique Mathieu.