Ks. Węgrzyniak: Księga Psalmów to druga najważniejsza książka świata

Po Ewangelii Księga Psalmów to druga najważniejsza książka świata. Każdego dnia podczas Mszy św. czytany czy śpiewany jest psalm w ćwierć milionach samych katolickich parafii i kościołów świata, nie licząc jeszcze setki tysięcy miejsc, gdzie gromadzą się prawosławni, protestanci czy Żydzi – podkreślił ks. Wojciech Węgrzyniak, wykładowca Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie w rozmowie z Vatican News.

Ks. Paweł Rytel-Andrianik - Watykan

„Liturgia Godzin, która składa się głównie z psalmów jest obowiązkiem każdego z pół miliona księży na całym świecie. Ksiądz może nie odprawić Mszy codziennie, ale codziennie psalmy musi odmówić” – zaznaczył ks. Węgrzyniak.

Psalmy są szkołą modlitwy

Benedykt XVI na środowej audiencji 22 czerwca 2011 r.: „ten który modli się psalmami rozmawia z Bogiem słowami jakie dał nam sam Bóg, zwracając się do Niego tymi słowami, których On sam nas naucza. W ten sposób modląc się psalmami uczymy się modlić. Są one szkołą modlitwy.” Komentując te słowa ks. Węgrzyniak wskazał, że „papież porównał czytanie psalmów do rozmowy dziecka z rodzicami. Tak jak dziecko uczy się języka komunikacji słuchając rodziców, tak my uczymy się niejako języka Boga, czytając i modląc się psalmami”.

„Psalmy stały się pokarmem duszy dla niezliczonej rzeszy świętych Kościoła” – wskazuje biblista i przywołuje Possidiusa, który opisywał fakt, że św. Augustyn „miał kilka wybranych psalmów Dawidowych, które wisiały na ścianie naprzeciw jego łóżka. Kiedy leżał, spoglądał na nie, czytał je i bezustannie rzewnie płakał” (Possidius, Vita Augustini, 31, 1-2).

Najbardziej ludzka księga Biblii

„Księga psalmów jest najbardziej ludzką księga biblijną” – zaznacza ks. Węgrzyniak i wyjaśnia, że „o ile w innych księgach czytamy o tym, co Bóg ma do przekazania ludziom, albo co uczynił dla ludzi i przez ludzi, psalmy mówią przede wszystkim o tym, jak człowiek opowiada o swoim życiu Bogu”.

„W czasie kazań za mało nawiązujemy do psalmów. Mówimy najczęściej o Ewangelii, czasem o czytaniach, a szkoda, bo psalmy mówią o tym, co najważniejsze, o relacji człowieka z Bogiem” – wskazuje biblista i rekolekcjonista ks. Wojciech Węgrzyniak.