Klerycy z Gdańska pielgrzymują do serca Kościoła

Przyjechali do stolicy Włoch, aby się wspólnie modlić, doświadczać bogactwa Kościoła i odkrywać drogę swojego powołania. Wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego archidiecezji gdańskiej odwiedza Wieczne Miasto z okazji Jubileuszu 2025.

ks. Marek Weresa – Watykan

Mówiąc o pielgrzymowaniu do Rzymu w Roku Jubileuszowym, rektor seminarium zaznacza, że ten okres zbiega się także ze stuleciem archidiecezji gdańskiej. „Rzym to szczególne miejsce, które jest centrum Kościoła, jego sercem i nie można by było gdzie indziej pielgrzymować w tym właśnie szczególnym Roku Jubileuszowym” - dodał ks. Krzysztof Szerszeń, rektor Wyższego Seminarium Duchownego archidiecezji gdańskiej.

Co podpowiada Papież Franciszek?

Ks. Krzysztof Szerszeń w rozmowie z mediami watykańskimi wspomniał wizytę neoprezbiterów Kościoła gdańskiego, którzy kilka lat temu mogli spotkać się z Ojcem Świętym Franciszkiem. Na pytanie: „co jest najważniejsze w drodze kapłańskiej?”, Papież wtedy wskazał na „cztery bliskości”. To elementy na które każdy kleryk, jak i kapłan powinien zwrócić uwagę.

Chodzi o bliskość: najpierw z Panem Bogiem; następnie ze swoim biskupem; z kapłanami, doświadczając wspólnoty kapłańskiej i czwarta – z ludem, z tymi, do których księża są posłani.

Radość, nadzieja, miłosierdzie

„Papież Franciszek to papież całego mojego świadomego życia religijnego” - wskazał dk. Kamil Romanowski. Dodał, że od kiedy aktywnie, świadomie uczestniczył w życiu Kościoła to zawsze to było związane z pontyfikatem Franciszka. Dla niego to przede wszystkim „pontyfikat radości i nadziei”. Nawiązując do Evangelii Gaudium zaznaczył, że tym powinna być wiara; bowiem głoszenie Ewangelii to „radość każdego chrześcijanina”. „Myślę, że to jest wspaniałe przesłanie dla mnie jako kandydata na prezbitera; żeby z radością wychodzić i głosić Dobrą Nowinę o zmartwychwstaniu Chrystusa” - zaznaczył.

Z kolei kl. Szymon Szymański wskazał, że dla niego czas Franciszka będzie się kojarzył z „pontyfikatem miłosierdzia”. Przeżywany Jubileusz Miłosierdzia pięknie współgra z nadzieją, wpisaną w życie każdego człowieka.