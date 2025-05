Kardynał Marcello Semeraro pielgrzymował po Warmii

Kardynał Marcello Semeraro, prefekt Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych w kolejnym dniu pobytu w archidiecezji warmińskiej pielgrzymował do Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny w Gietrzwałdzie, gdzie modlił się przed jej wizerunkiem i do Stoczka Klasztornego, gdzie zwiedził miejsce internowania bł. Stefana Wyszyńskiego.

Kardynał Semeraro nawiedził również Zamek Biskupów Warmińskich w Lidzbarku Warmińskim. Dzień wcześniej, w środę 28 maja, przyjechał do Olsztyna z Poznania. Wczesnym popołudniem, w stolicy Warmii i Mazur powitał go abp Józef Górzyński, metropolita warmiński. – Beatyfikacja sióstr Katarzynek nawiązuje do naszej historii. Niezrozumienie tej historii, nie pozwala zrozumieć też tego wydarzenia. Przez najbliższe dni mamy okazję pokazać Księdzu Kardynałowi piękną historię archidiecezji warmińskiej – mówi abp Józef Górzyński, metropolita warmiński.

Obecność kardynała Semeraro w Polsce jest związana z uroczystością beatyfikacyjną Sióstr Katarzynek, która odbędzie się 31 maja w Braniewie.

Archidiecezja Warmińska