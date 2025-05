Kard. Steiner: Zapewnić dostęp do sakramentów w regionie Amazoni

Brazylijski kardynał Leonardo Ulrich Steiner pragnąłby, aby Leon XIV kontynuował ścieżkę, którą z determinacją wyznaczył Franciszek, nieustannie pytający o życie w Amazonii: „Trzeba pracować nad zapewnieniem większego dostępu do sakramentów w tym regionie; głoszenie musi stać się modlitwą i chlebem”.

Silvonei Protz i Antonella Palermo – Watykan

To było doświadczenie powszechnego tchnienia Ducha Świętego. Tak kardynał Leonardo Ulrich Steiner, arcybiskup Manaus, komentuje dla mediów watykańskich udział w konklawe, które wybrało Leona XIV. Zdaniem hierarchy, doświadczenie misjonarskie Papia Loena XIV wniesie do pontyfikatu wrażliwość na ubogich i troskę o Wspólny Dom, w duchu jego poprzednika, papieża Franciszka.

Chcemy być Kościołem misyjnym, uważnym na ubogich

W konklawe uczestniczyło siedmiu brazylijskich kardynałów, reprezentujących wszystkie regiony tego latynoamerykańskiego kraju. „Najgłębszym doświadczeniem, które mnie poruszyło, było poczucie bycia Kościołem” – mówi kardynał, który przyznaje, że nigdy nie przypuszczał, iż weźmie udział w tak ważnej decyzji. „Śpiewanie litanii do Wszystkich Świętych podczas procesji z Kaplicy Paulińskiej do Kaplicy Sykstyńskiej było wzruszające: pomyśleć, że cały Kościół tam był, nie tylko wspólnoty modlące się za nas, by Duch Święty nas oświecił”.

Podczas śpiewu Veni Creator poczuł „tak ogromną przestrzeń kościelną”, że niemal namacalna była przynależność do Kościoła powszechnego. „Wszyscy byliśmy zjednoczeni w służbie wyboru papieża i teraz wszyscy chcemy iść naprzód z Leonem XIV jako Kościół. Zrobimy to w Amazonii, razem z nim, ponieważ nasz Kościół chce być misyjny” – podkreśla.

Fakt, że Prevost ma za sobą doświadczenie biskupa misjonarza, wydaje się Steinerowi znakomitą zapowiedzią pontyfikatu, który nie zapomni o najsłabszych: „Chcemy być Kościołem miłosiernego Samarytanina, Kościołem ubogich. Kościołem, który troszczy się o Wspólny Dom, o ekologię integralną, idącym w nadziei Królestwa Bożego”.

Kontynuować ścieżkę Franciszka, tak związanego z Amazonią

Kardynał przypomina sobie miłość, jaką papież Franciszek zawsze darzył Amazonię – do tego stopnia, że gdy tylko się spotykali, Bergoglio – który zwołał w 2019 r. specjalny Synod dla regionu panamazońskiego – pytał: „A co z Amazonią?”.

„Naprawdę miał bardzo głęboką więź – wspomina Steiner – chciał wiedzieć, jak się sprawy mają. Zadzwonił do mnie w czasie pandemii Covid, gdy przeżywaliśmy tragiczną sytuację – brakowało tlenu nawet w szpitalach. Dopytywał, był bardzo zatroskany o to, by Kościół był rzeczywiście miejscem gościnności i wspólnoty”.

Steiner jest przekonany, że papież Leon XIV będzie wykazywał taką samą troskę: „Nie możemy zapominać, że pochodzi z misji. A Amazonia to teren misyjny”. Zresztą to właśnie Brazylia będzie gospodarzem szczytu klimatycznego COP-30 w listopadzie tego roku, a Kościół lokalny bardzo mocno pragnie, aby światowi liderzy wzięli pod uwagę potrzeby ludów zamieszkujących ten region.

Ludy Amazonii potrzebują tych, którzy przyniosą sakramenty

Wśród marzeń kardynała Steinera znajduje się przede wszystkim to, by „nadal być Kościołem synodalnym, którym już jesteśmy”. Podkreśla, że chociaż mieszka w tym regionie świata zaledwie od pięciu lat, doświadczenie synodalności „jest już historią, zapisało się w historii”. Świeccy od pięćdziesięciu lat aktywnie uczestniczą w życiu wspólnot.

„Drugim marzeniem jest, aby nasze wspólnoty miały częstszy dostęp do celebracji Eucharystii. W naszej archidiecezji mamy 1300 wspólnot i 173 kapłanów. Większość mieszka w Manaus – mieście liczącym 2,3 miliona mieszkańców. Ubóstwo jest bardzo dotkliwe. Jak przynieść Eucharystię?”.

„Myślę, że jako Kościół musimy kiedyś się tym poważnie zająć” – dodaje. „Celebracja Słowa Bożego jest piękna i głęboka, ale potrzeba także sakramentów. Nie może być tak, że wspólnota nie ma ich przez dłuższy czas. Jesteśmy czterema biskupami i staramy się udzielać bierzmowania, ale powinno się ono odbywać we wspólnotach, nie poza nimi”. Ma nadzieję, że Kościół pozostanie na kursie wyznaczonym przez Franciszka, który – jak podkreśla brazylijski kardynał – powtarzał: „głoszenie musi stać się modlitwą i chlebem”.