Kard. Duka: u Leona XIV, jak u Augustyna, prawda jest piękna, ma nas poruszyć

Św. Augustyn ma wyjątkową definicję prawdy i myślę, że jest ona typowa również dla dzisiejszego Papieża: prawda musi być wypowiedziana w taki sposób, aby była piękna, aby otworzyła człowieka i go poruszyła – uważa kard. Dominik Duka. Jego zdaniem augustianie tym się wyróżniają na tle innych zgromadzeń zakonnych, że z wielkim zapałem angażują się w studium pism św. Augustyna. Będzie to miało wpływ również na rozpoczęty właśnie pontyfikat.

Krzysztof Bronk – Watykan

Papież powiedział kardynałom, że jesteśmy jego parlamentem

Kard. Duka, który sam jest dominikaninem zaznacza, że każdy zakon ma swą specyfikę i odbija się to w sposobie sprawowania Piotrowej posługi przez papieży zakonników. „Franciszek był jezuitą i miał jasną linię postępowania. Zakon jezuitów jest w pewnym sensie armią, a wojsku się nie dyskutuje, w wojsku wydaje się rozkazy. Natomiast kiedy Leon XIV dzień po wyborze spotkał się ze wszystkimi kardynałami od razu powiedział: dla mnie jesteście parlamentem, a parlament musi się spotykać. Za Franciszka konsystorz był uroczystością liturgiczną. Papież mianował kardynałów, wręczył im birety i dekrety, uścisnęliśmy sobie dłonie i rozjechaliśmy się do domów. W konsekwencji przez tych dwanaście lat mało się znaliśmy. Teraz to powinno się zmienić” – powiedział kard. Duka w wywiadzie dla czeskiego tygodnika Echo.

Kardynałowie mówili o Chinach

Były arcybiskup Pragi ujawnił, że już na pierwszym spotkaniu z kardynałami Leon XIV uważnie wysłuchał ich uwag. Jedno z pierwszych wystąpień dotyczyło relacji z Chinami. Kard. Duka przyznał, że zaangażowanie na rzecz chińskich katolików odbiera jako swój osobisty obowiązek, ponieważ dobrze pamięta on czasy, kiedy również w komunistycznej Czechosłowacji istniało proreżimowe stowarzyszenie kapłanów Pacem in terris. W Chinach państwo dziś negocjuje przede wszystkim z takimi strukturami. Powołując się na świadectwo kard. Zena, czeski Prymas Senior przypomniał, że w Chinach udział w liturgiach jest dozwolony od lat 18, a więc całe wychowanie dzieci i młodzieży odbywa się nielegalnie.

Papież, który wyrastał w Chicago

Kard. Duka przypuszcza, że na społeczne nauczanie Leona XIV będzie miało wpływ jego doświadczenie ze Stanów Zjednoczonych. „Nie urodził się w Nowym Jorku, nie dorastał w Waszyngtonie. To w Chicago widział kominy fabryk samochodów. A te fabryki zakończyły swoją działalność wraz z amerykańskim Green Dealem” – mówi były arcybiskup Pragi, który sam pracował jako kreślarz w fabryce Škody. Nie wyklucza, że na wybór nowego papieża mogły mieć też wpływ aktualne przemiany w USA. „Nacisk Trumpa na zdrowy rozsądek, jego odrzucenie ideologii gender, małżeństw dla wszystkich, to w jakiś sposób rezonuje” – dodaje czeski kardynał.