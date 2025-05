Jutro beatyfikacja ks. Stanisława Streicha

W sobotę, 24 maja o godz. 11 na placu katedralnym w Poznaniu odbędzie się beatyfikacja Czcigodnego Sługi Bożego ks. Stanisława Streicha. Mszy św. będzie przewodniczył legat papieski – kard. Marcello Semeraro, prefekt Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych.

ks. Marek Weresa – Watykan

Przygotowania

Kard. Marcello Semeraro, który jest już w Poznaniu. W uroczystej Mszy św. wezmą udział metropolita poznański abp Zbigniew Zieliński i abp Stanisław Gądecki. Wśród hierarchów swoją obecność potwierdzili m.in. kard. Stanisław Dziwisz, abp Tadeusz Wojda, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, abp Wojciech Polak, prymas Polski, abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski, abp Adam Szal, metropolita przemyski. Uroczystość będzie transmitowana przez media: TVP3, Telewizję TRWAM, Radio Maryja oraz Radio Emaus.

Gotowy jest już także portret ks. Stanisława Streicha autorstwa Andrzeja Karpińskiego, który po uroczystości będzie zawieszony przy sarkofagu błogosławionego w kościele św. Jana Bosko w Luboniu. Kapłan został na nim przedstawiony z palmą męczeństwa – symbolem męczenników za wiarę. Na placu przed poznańską katedrą, podczas beatyfikacji zostanie odsłonięta reprodukcja obrazu o wymiarach 3x2 m, a uczestnicy uroczystości otrzymają obrazki z modlitwą dziękczynną za beatyfikację męczennika.

W Archidiecezji Poznańskiej odmawiana jest nowenna (dziewięciu miesięcy), która rozpoczęła się w pierwszy czwartek października 2024 roku. To duchowe przygotowanie wiernych świeckich, duchowieństwa i osób życia konsekrowanego do beatyfikacji.

Zamordowany podczas Mszy świętej, z nienawiści do wiary

Ks. Stanisław Streich, proboszcz parafii św. Jana Bosko w Luboniu pod Poznaniem został zastrzelony przez Wawrzyńca Nowaka podczas niedzielnej Mszy św. 27 lutego 1938 r. Przedwojenna prasa donosiła, że w chwili morderstwa mężczyzna krzyknął: „Niech żyje komunizm! Zrobiłem to dla was! Wynoście się z kościoła!”. Za zabójstwo księdza, mężczyzna został skazany na karę śmierci. Wawrzyniec Nowak był członkiem bojówki skupionej w Wydziale Wojskowym Komunistycznej Partii Polski. Uważał Kościół Katolicki za wroga postępu i rewolucji. Ks. Streich przed swoją męczeńską śmiercią otrzymywał różne pogróżki. Do kapłana przyszedł anonim, w którym przestrzegano go przed budową świątyni w Luboniu: „Nie buduj tej obory, bo zostaniesz zakatrupiony".

Duszpasterz oddalonych od Boga

Z zachowanych świadectw wynika, że ks. Streich był skromnym człowiekiem, który śpieszył z pomocą potrzebującym. Dbał o innych, ale robił to bardzo dyskretnie. Gorliwie szukał przede wszystkim ludzi oddalonych od Boga, którzy byli szczególnie bliscy jego sercu. Był społecznikiem, przyczynił się do powstania wielu stowarzyszeń religijnych w parafii. Wspierał biednych i bezrobotnych, organizował katechezę dla dzieci, pomagał rodzinom. W tamtych latach Luboń zamieszkany był przede wszystkim przez robotników pracujących w zakładach. Przez swoją postawę ks. Streich zjednoczył ludzi tworzących z nich lokalną wspólnotę.

Męczennik za wiarę

Wspomnienia świadków śmierci ks. Stanisława Streicha i badanie opisów mordu Sługi Bożego od samego początku utwierdzały kościół archidiecezji poznańskiej o męczeństwie kapłana. Pierwsze starania o beatyfikację lubońskiego proboszcza rozpoczęto już w 1938 r. Przerwała je II wojna światowa. Później przeszkodziły okoliczności polityczne. Ówczesne władze skutecznie udaremniały podjęcie tej inicjatywy. Sprawa ruszyła, gdy w 1993 r. wierni zaczęli zabiegać o beatyfikację ks. Stanisława Streicha. Ludzie byli przekonani, że w Luboniu zginął wierny Chrystusowi i zatroskany o bliźnich kapłan.

Od 2017 r. w archidiecezji poznańskiej, w której posługiwał ks. Stanisław Streich trwał proces beatyfikacyjny. W 2024 r. Dykasteria Spraw Kanonizacyjnych, a później papież potwierdzili, że męczennik zginął za wiarę, a jego zabójca działał z nienawiści do wiary.