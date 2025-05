Święcenia kapłańskie w Watykanie: jedno z nich zrodziło się w Polsce

W gronie 11 diakonów, którzy przyjmą święcenia prezbiteratu w Bazylice św. Piotra z rąk papieża Leona XIV znajduje się Gabriele Di Menno Di Bucchianico, który swoje powołanie odkrył dzięki Światowym Dniom Młodzieży Kraków 2016.

Dorota Abdelmoula-Viet – Watykan

Późne powołanie

Rodowity rzymianin Gabriele Di Menno Di Bucchianico odkrył swoje powołanie stosunkowo późno – gdy przyjmował święcenia diakonatu w październiku ubiegłego roku miał już 28 lat. Zaś zanim wstąpił do seminarium, studiował inżynierię biomedyczną na prywatnej rzymskiej uczelni Campus Bio-Medico.

„Nie myślałem o kapłaństwie”

W jednym z wywiadów po przyjęciu święceń diakonatu, Gabriele di Menno mówił: „Jako dziecko i młody chłopak nigdy nie myślałem o kapłaństwie. Byłem daleko od Kościoła, mimo że moja rodzina jest bardzo wierząca”. Rozpoczął studia, był w kilkuletnim poważnym związku, jednak przeczuwał, że w jego życiu wciąż czegoś brakuje. „Czułem wewnętrzną pustkę, więc zacząłem zadawać sobie pytania i zbliżyłem się do Kościoła” – wspomniał.

Droga Neokatechumentalna i ŚDM w Krakowie

Dziś dk. Gabriele mówi o sobie, że wywodzi się z Drogi Neokatechumenalnej: do kapłaństwa przygotowywał się w Seminarium Redemptoris Mater w Rzymie. Zaś swoje powołanie odkrył dzięki udziałowi w Światowych Dniach Młodzieży, które w 2016 r. odbyły się w Krakowie. „Podczas podróży powrotnej byłem smutny i czułem, że czegoś mi brakuje. Dzięki proboszczowi, księdzu Fabio Fascianiemu, rozjaśniły mi się myśli. Niedługo potem porzuciłem studia i wstąpiłem do seminarium” – wspominał, podkreślając, że inżynieria nie była jego drogą. „Każdy ma inną drogę, wystarczy być gotowym by podążać za Panem”.

Pragnienie misji

„Jest we mnie wielkie pragnienie rozpoczęcia posługi. W przyszłości chciałbym wyjechać na misje, by pomagać chrześcijanom, którzy są w mniejszości. Byłem już w Ameryce Łacińskiej i w Ziemi Świętej” – mówił młody rzymianin, pytany o plany na przyszłość po przyjęciu święceń diakonatu. Z kolei w przeddzień święceń prezbiteratu z rąk Papieża, dodaje, że chciałby być „blisko młodych, ale otwartą na wszystkich. Chciałbym być, jak mówił Benedykt XVI, pokornym robotnikiem w winnicy Pana”.

11 historii, 11 powołań

Dzisiaj wyświęconych zostanie w sumie jedenastu alumnów - czterech z seminarium „Redemptoris Mater” – Simone Troilo, Cody Merfalen, Gabriele Di Menno Di Bucchianico i Matteo Renzi – oraz siedmiu alumnów Papieskiego Wyższego Seminarium Rzymskiego: Pietro Hong Hieu Nguyen, Francesco Melone, Marco Petrolo, Giuseppe Terranova, Enrico Maria Trusiani, Federico Pelosio i Andrea Alessi. Najmłodszy z nich ma 28 lat, najstarszy 49.