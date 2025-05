Jasna Góra: uroczystości ku czci Królowej Polski

Na Jasnej Górze trwają główne uroczystości ku czci Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Sumę odpustową z udziałem Prymasa, przedstawicieli Episkopatu Polski, tysięcy wiernych celebrował przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Mirosława Szymusik - Jasna Góra

Abp Tadeusz Wojda apelował, by dziękować Bogu za wszelkie dobro społeczne i narodowe, ale jednocześnie „pozostawać zawsze czujnym strażnikiem swojej wiary”. Na kolejny etap polskiego życia indywidualnego i zbiorowego ponowiony został Milenijny Akt Oddania Polski w Macierzyńską Niewolę Miłości.

W kazaniu abp Wojda, apelował, by nie godzić się, „aby zło się panoszyło, aby niszczyło naszą długą chrześcijańską kulturę, naszą wiarę, nasze przekonania”. - Odrzucenie Boga oznacza zawsze negację również człowieka – uwrażliwiał. Zdaniem Przewodniczącego Episkopatu, jeśli nie mamy szacunku do Boga nie będziemy go mieć też dla drugiego człowieka, i jest to smutna rzeczywistość, której nieustannie doświadczamy w naszej Ojczyźnie. Wskazał na kolejne przestrzenie dyskryminacji katolików jak: negowanie prawa rodziców do moralnego i duchowego wychowania swoich dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi; próby budowania kłamliwej narracji, że spowiedź dzieci i młodzieży jest przemocą, niszczenie symboli religijnych w przestrzeni publicznej, narzucanie społeczeństwu niezgodnej z jego przekonaniem grzesznej moralność, a zwłaszcza seksualizacji małych dzieci, dyktowanej ideologią, pieniądzem, narzucanie kultury śmierci, która nie szanuje poczętego w łonie matki, niewinnego dziecka.

Przed zbliżającymi się wyborami prezydenckimi przewodniczący Episkopatu przypomniał o prawie i obowiązku katolika do udziału w wolnych wyborach dla pożytku dobra wspólnego. Podkreślił jednak, że ludzie wierzący winni „zgodnie z sumieniem wybierać tego, kto broni prawa do życia od poczęcia do naturalnej śmierci, kto broni katolickiej wizji małżeństwa i rodziny, kto opowiada się za prawem rodziców do wychowania własnego potomstwa zgodnie z wyznawaną wiarą i moralnymi przekonaniami”.

O naszej odpowiedzialności za dziedzictwo pokoleń Polaków w roku 1000-lecia koronacji Bolesława Chrobrego na pierwszego króla Polski, wydarzenia, które wpisało się w fundamenty naszej państwowości i chrześcijańskiej tożsamości - przypomniał przełożony generalny Zakonu Paulinów.

O. Arnold Chrapkowski wyraził nadzieję, Że Maryja Królowa Polski umocni nas, by „wiara w Chrystusa zmartwychwstałego była naszym największym duchowym skarbem, a życie według zasad Ewangelii stało się stylem życia prawdziwie nowoczesnego człowieka”.

Tegoroczna uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski upływa w duchu wdzięczności za zakończony czas nawiedzenia Maryi w znaku Jasnogórskiego Obrazu w archidiecezji częstochowskiej i 40 lat w polskich diecezjach oraz za 100 lat istnienia struktur diecezjalnych w Częstochowie.

Trwa modlitwa o pokój, zgodę i mądrość dla rządzących, za śp. papieża Franciszka, o światło Ducha Świętego na czas wyboru jego następcy. Zwieńczy ją o 21.00 Apel Jasnogórski z udziałem Wojska Polskiego z racji święta Konstytucji 3 maja.

Uroczystość Najśw. Maryi Panny Królowej Polski Królowej Polski to jeden z największych odpustów gromadzących na Jasnej Górze rodaków z kraju i spoza jego granic.