Głosić Ewangelię, choć czasy są niekiedy wrogie. Beatyfikacja ks. Streicha

Błogosławiony Stanisław Streich uczy nas, że tam, gdzie zło jest najbardziej odczuwalne możemy bardziej szukać Boga i Jego miłości - mówił kard. Marcello Semeraro, prefekt Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych, w homilii wygłoszonej podczas Mszy św. beatyfikacyjnej kapłana Kościoła poznańskiego. Wezwał kapłanów, by za wzorem bł. ks. Streicha z odwagą – pomimo, że czasy są często wrogie – głosili Ewangelię w „naszej Europie”.

Wojciech Rogacin – Watykan

Kard. Marcelo Semeraro, prefekt Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych, mówił w homilii, że beatyfikacja Stanisława Streicha, „kapłana i męczennika za wiarę, apostoła braterstwa, dobroczyńcy swojego narodu, jest powodem do radości i pokoju”.

Za przykładem Dobrego Pasterza

Dodał, że beatyfikacja ta – jedna z pierwszych pontyfikatu Leona XIV – „jeszcze bardziej potwierdza, że Polska jest ziemią świętych i błogosławionych”. Przypomniał między innymi postacie św. Jana Pawła II, św. Faustyny Kowalskiej, Prymasa Tysiąclecia – bł. Stefana Wyszyńskiego, bł. ks. Jerzego Popiełuszkę, czy św. Stanisława Biskupa i Męczennika. „Tradycja głosi, że został on zamordowany u stóp ołtarza, podczas odprawiania Mszy świętej, podobnie jak stało się to po wielu wiekach w przypadku Stanisława Streicha” – mówił kard. Semeraro.

Nawiązując do Ewangelii o Dobrym Pasterzu, którym jest Chrystus, prefekt Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych stwierdził, że ten obraz Dobrego Pasterza nadał decydujące znaczenie świadectwu nowego błogosławionego, „który kochał życie, przeżywał je z prostotą i godnością, a przede wszystkim poświęcał je z radosnym sercem na rzecz powierzonych mu wspólnot”.

Kard. Semeraro mówił, że podobnie, jak ziarno z przypowieści Chrystusa, przynosi plon kiedy obumrze, tak i dzisiaj bł. Stanisław Streich przemawia do wiernych – „już nie z ambony kościoła, w którym został barbarzyńsko zamordowany, ale z ambony swojego ofiarowanego życia”.

Osobiście płacić za dobro innych

Według papieskiego legata, „bł. Stanisław Streich uczy, że tam, gdzie zło jest najbardziej odczuwalne możemy bardziej szukać Boga i Jego miłości”.

„Przeżywanie w sposób chrześcijański codziennych trudości oznacza przeciwstawianie się złu poprzez dobro: dobro miłości i daru z siebie, dobro przebaczenia i modlitwy” – wskazywał kard. Semeraro.

„Ofiara, którą z własnego życia złożył błogosławiony ksiądz Streich jest zatem wezwaniem do przeżywania naszych wzajemnych relacji poprzez ‘przyjmowanie drugiej osoby’, z jej potrzebami i trudnościami, nawet jeśli wiąże się to z wysiłkiem miłosierdzia” – mówił kardynał. Podkreślił, że ilekroć przyjmujemy siebie nawzajem, odkładamy na bok nieufność i strach, i jesteśmy gotowi osobiście zapłacić za dobro innych, stajemy się „dobrymi pasterzami”.

Przesłanie dla kapłanów: „Odwagi”

Prefekt Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych zwrócił się do kapłanów obecnych na uroczystości, wskazując na znaczenie przykłądu ks. Streicha dla ich posługi. „Przesłanie błogosławionego księdza Streicha jest skierowane również do was, kapłani, młodzi i starsi, którzy jesteście powołani do przeżywania i pełnienia pasterskiego ojcostwa wobec powierzonej wam trzody” – mówił kard. Semeraro. „Wiemy, że nasze czasy są niekiedy wrogie głoszeniu Ewangelii. Dlatego jesteśmy powołani do życia jako apostołowie i misjonarze nie w odległych krajach, ale w naszej Europie, tradycyjnie katolickiej od starożytności. Mamy za zadanie na nowo głosić orędzie Chrystusa tak, aby przemawiało ono do współczesnych ludzi. Odwagi zatem, mówi nam bł. Stanisław” – kontynuował kardynał.

Zachęcił kapłanów do poszukiwania tych, którzy „również dziś tak bardzo potrzebują Chrystusa i Jego słów prawdy”.

Podziękowania dla abp. Gądeckiego i Zielińskiego

Kard. Marcelo Semeraro podziękował arcybiskupowi emerytowi Stanisławowi Gądeckiemu za zainicjowanie i doprowadzenie do końca „sprawy beatyfikacji księdza Streicha”. Podziękowania legat złożył także abp. Zbigniewowi Zielińskiemu, rozpoczynającemu posługę w Archidiecezji Poznańskiej. Wyraził przekonanie, że przykłąd i wstawiennictwo nowego błogosławionego pomogą mu „w słowach i czynach przyjmować podobieństwo do Chrystusa, Dobrego Pasterza”.

Powierzajcie sprawy bł. Stanisławowi Streichowi

Prefekt zachęcił też wiernych, aby powierzali swoje sprawy i troski, niepokoje i pragnienia swojemu błogosławionemu Stanisławowi Streichowi. „Módlcie się do niego za swoje rodziny i bliskich. Proście go o to, by wypraszał dar świętych powołań do posługi kapłańskiej i życia zakonnego. Powierzajcie mu chorych, ubogich i wszystkich potrzebujących. Prośmy go wspólnie, aby mówił do serca Boga o naszym pragnieniu pokoju dla całego świata i pokoju u bram naszej Europy” – wzywał prefekt Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych.

Homilię zakończył wezwaniem modlitewnym do Maryi Królowej Polski, wszystkich świętych tej ziemi oraz do błogosławionego Stanisława Streicha.