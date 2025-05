Francja: młodzi chcą studiować teologię, kolejny znak duchowego odrodzenia

Duchowe przebudzenie, które od kilku lat można zaobserwować we Francji przejawia się również na wydziałach teologii. Powoli rośnie liczba studentów, a przede wszystkim zmienia się ich profil. Więcej jest wśród nich ludzi świeckich, młodych i kobiet.

Krzysztof Bronk – Watykan

Kolejny znak odrodzenia

Duchowe odrodzenie we Francji przejawia się na różne sposoby. Przede wszystkim w gwałtownym wzroście liczby ludzi, zwłaszcza młodych, którzy proszą o chrzest. W Wielkanoc ochrzczonych zostało 10384 dorosłych i 7400 nastolatków, o 45 proc. więcej niż w roku ubiegłym. W ciągu ostatnich 3 lat kilkukrotnie wzrosła też liczba Francuzów, którzy przyjeżdżają do klasztorów na zamknięte rekolekcje. Przed trzema laty 16 tys., a w roku ubiegłym 75 tys. W tym samym czasie o niemal 50 proc. wzrosła sprzedaż Biblii.

W Strasburgu liczba studentów się podwoiła

Najnowszy numer tygodnika Famille Chrétienne informuje o przemianach, jakie zachodzą na wydziałach teologii we Francji. Wszędzie odnotowuje się stopniowy choć jeszcze nie spektakularny wzrost liczby studentów.

Na uniwersytecie w Strasburgu na przykład już od 2016 r. obserwuje się stały wzrost zapisów na pierwszy rok studiów stacjonarnych. „W ciągu piętnastu ich liczba prawie się podwoiła. To prawdziwa niespodzianka” – mówi dziekan wydziału teologii Marc Feix.

Więcej młodych na wydziałach teologii

Wzrostowi liczby studentów towarzyszy też znacząca zmiana ich profilu. „Zauważamy tendencję do odmładzania się grona studentów” – mówi Véronique Brouard-Boutteau, kierownik studiów licencjackich w Instytucie Katolickim w Paryżu. Podkreśla, że niektórzy studiują teologię równolegle z pracą zawodową. Są to chrześcijanie, którzy chcą się angażować w życie Kościoła.

Francuzi szukają sensu życia i Boga

Wzmożone zainteresowanie teologią to przejaw coraz wyraźniejszego poszukiwania sensu, które przenika francuskie społeczeństwo. „Mamy wielu studentów, którzy zastanawiają się nad sensem życia” – mówi Isabelle Moulin, wykładowca na Wydziale Teologii Katolickiej w Strasburgu. „Teologia, to człowiek otwierający się na pytania stawiane mu przez Boga, który przychodzi” – zauważa Robert Cheaib, dyrektor pedagogiczny pierwszego cyklu studiów teologicznych na Katolickim Uniwersytecie w Lyonie. Podkreśla, że nie wolno lekceważyć odzywającego się we współczesnym człowieku pragnienia, by znaleźć Boga i sens życia.

Młodzi odkrywają wielkie dziedzictwo chrześcijaństwa

Pascal Mueller-Jourdan z Université catholique de l'Ouest zauważa, że teologia to odkrywanie wielowiekowego dziedzictwa ludzkiej myśli. „Studenci zdają sobie sprawę, że wszystkie współczesne kwestie nie są nowe, a oni sami są spadkobiercami długiej tradycji, która daje im silne podstawy” – mówi francuski teolog. Podkreśla, że w kontekście współczesnej kultury studia teologiczne nie oferują szybkich odpowiedzi, lecz uczą zadawać pytania.

Dla pracodawców teologia to dodatkowy atut

Famille Chrétienne przyznaje, że pomimo wzrostu liczby zapisów, studia teologiczne nadal otoczone są pewnymi uprzedzeniami. Z drugiej strony coraz częściej bywają doceniane przez pracodawców, są postrzegane jako dodatkowy atut.