Chińscy katolicy mają dwie nowe świątynie

Dwie nowe świątynie katolickie otwarto w Chinach na początku maja. Agencja Fides informuje, że biskup Hankou-Wuhan, Franciszek Cui Qingqi, dokonał 10 maja konsekracji kościoła Chrystusa Króla w mieście Xiaogan. Tego samego dnia biskup Taiyuan, Paweł Meng Ningyou, poświęcił inny kościół w Guzhai.

Wojciech Rogacin - Watykan

Poświęcenie nowych kościołów w Chińskiej Republice Ludowej stanowi konkretny znak wytrwałości, jaką wykazują chińskie wspólnoty katolickie na drodze wiary, która trwa mimo zmieniających się okoliczności historycznych. Są o tym głęboko przekonani chińscy biskupi, kapłani i wierni świeccy.

Miejsce modlitwy i źródło łaski

„33-metrowa dzwonnica nowego kościoła jest dla nas znakiem, który pomaga skierować wzrok ku Królestwu Niebieskiemu, a jednocześnie przypomina o pilnej potrzebie zakorzenienia chrześcijaństwa w żyznej glebie chińskiej kultury, aby ukazywać naszą wiarę poprzez świadectwo życia chrześcijańskiego” - tymi słowami biskup Hankou/Wuhan, Franciszek Cui Qingqi, franciszkanin z Zakonu Braci Mniejszych, zwrócił się w homilii do wszystkich obecnych na uroczystości poświęcenia nowego kościoła pod wezwaniem Chrystusa Króla w mieście Xiaogan, w prowincji Hubei.

Jak informuje Fides, w uroczystej liturgii konsekracji, odprawionej 10 maja, uczestniczyło jako koncelebransi 32 kapłanów, a także około tysiąca świeckich wiernych lokalnej wspólnoty katolickiej. Na Mszy obecni byli również przedstawiciele lokalnych władz cywilnych.

Kompleks nowego kościoła obejmuje plebanię oraz centrum działalności duszpasterskiej. Sam kościół zajmuje powierzchnię 525 mkw i może pomieścić ponad 500 wiernych. Jak podkreślił biskup, jest to „miejsce modlitwy i źródło łaski”. Dzięki 33-metrowej dzwonnicy dom Boży stał się także charakterystycznym punktem miejskiego krajobrazu, który ma szansę stać się znanym w całej prowincji.

Wspólnota pełna życia

Tego samego dnia, 10 maja, w duchu radości z wyboru nowego papieża Leona XIV, również w archidiecezji Taiyuan, w prowincji Shanxi, wspólnota Guzhai – niewielka, ale dumna ze swojej długiej chrześcijańskiej historii – uroczyście otworzyła nowy kościół pod wezwaniem Matki Bożej Chin, w związku z odpustem patronalnym obchodzonym 13 maja.

Biskup Paweł Meng Ningyou przypomniał historię tej małej wiejskiej wspólnoty, chwaląc gorliwość duszpasterską i misyjną zarówno kapłana, jak i parafian. „Zmierzyliście się z różnymi wyzwaniami i okazjami, które często idą ze sobą w parze. To prawda, że musicie stawić czoła starzejącej się populacji wiernych. Ale dzięki komunii i synodalności wspólnoty, która obejmuje również migrantów zarobkowych, ujrzałem wspólnotę błogosławioną i pełną życia” – mówił.

Biskup Paweł zachęcił świeckich jako „siłę napędową” wspólnoty kościelnej, wzywając ich do zaangażowania się w prowadzenie modlitwy i zarządzanie działalnością parafialną. Na zakończenie wszyscy zanieśli wspólną modlitwę do Jezusa i Maryi, prosząc o pomoc na drodze wzrostu i dawania świadectwa, do której powołana jest cała wspólnota kościelna.