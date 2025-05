Centralne obchody 800-lecia „Pieśni słonecznej”

W niedzielę w Kalwarii Pacławskiej w Karpatach Wschodnich zakończyły się trzydniowe obchody „Pieśni słonecznej”, którą 800 lat temu skomponował św. Franciszek z Asyżu. Przełożeni 10 polskich prowincji franciszkańskich oraz czeskiej i słowackiej jurysdykcji wraz ze zgromadzonymi na wzgórzu braćmi wystosowali z tej okazji okolicznościowe orędzie.

o. Jan Maria Szewek OFMConv

Publicznie prosili w nim swojego Zakonodawcę m.in. o to, aby pomógł im nieustannie dostrzegać działanie Stwórcy w każdym z nich i razem z całą naturą oddawać Jemu chwałę; aby pomagał im przywracać zachwianą równowagę świata, w którym żyją; aby dał im światłe oczy serca, by mogli ujrzeć obecność Boga w każdym stworzeniu, a przy tym nie ulegli pokusie ubóstwienia natury.

„Wskaż drogi wyjścia z kryzysów społecznych, ekologicznych, gospodarczych naszych społeczeństw. Pomóż nam kochać świat tak, jak Ty go kochasz i pokaż, jak być wrażliwym na jego piękno i różnorodność. Daj nam odwagę przyznania, że to nie my jesteśmy panami stworzenia, ale jesteśmy jego siostrami i braćmi, wezwanymi do tego, by nie zakłócać harmonii natury, a troszczyć się o nią i opiekować. By wspólnie czynić ziemię bardziej kochaną i szanowaną. Inspiruj nas do bycia ludźmi pokornymi i niezłomnymi w odbudowywaniu Kościoła, zatroskanymi o dobro najmniejszych i ubogich, pragnącymi bardziej być niż mieć. Daj nam siłę pomagać w odbudowie świata, który w tylu miejscach potrzebuje uzdrowienia i odnowy” – przyzywali wstawiennictwa świętego asyżanin

W tych dniach bracia uwielbiali Stwórcę słowami św. Franciszka i dziękowali Bogu za słońce, księżyc, gwiazdy, wiatr, powietrze, chmury, pogodę, czas, wodę, ogień, ziemię, owoce z barwnymi kwiatami i trawami; tych, którzy przebaczają i znoszą słabości i prześladowania, oraz śmierć cielesną, zapraszając je do wspólnej modlitwy.

(fot. o. Jan Maria Szewek OFMConv)

„Pochwalony bądź, Panie mój, ze wszystkimi Twymi stworzeniami (…). Chwalcie i błogosławcie mojego Pana, i dziękujcie Mu, i służcie z wielką pokorą” – modlili się zakonnicy w bazylice, przy kaplicach dróżkowych, przy kaplicy sąsiadującej z polsko-ukraińską granicą i na placu kościelnym, gdzie posadzili dwa drzewa jubileuszowe - Franciszka i Klarę.

Dziękczynienie za dzieło stworzenia i odkupienia płynęło do Boga ponadto podczas codziennych Mszy św. celebrowanych przez ministrów prowincjalnych i biskupów, wywodzących się z zakonów franciszkańskich. Przy tej okazji okolicznościowe kazania wygłosili: o. Wojciech Kulig, przewodniczący Federacji Europy Środkowo-Wschodniej Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (OFMConv) z Gdańska; o. bp Damian Muskus OFM z Krakowa i o. bp Piotr Kleszcz OFMConv z Łodzi.

Przez te dni blisko dwustu braci próbowało poznać chrześcijańskie aktywności dla ekologii, ochrony stworzenia i klimatu oraz aktualność orędzia św. Franciszka, którego św. Jan Paweł II ogłosił patronem ekologów. Posiedli też wiedzę nt. walorów przyrodniczych, klimatycznych i turystycznych Kalwarii Pacławskiej i okolic.

W tych kwestiach z pomocą pośpieszyli im zaproszeni goście: prof. Zbigniew Wróblewski, kierownik Katedry Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych na Wydziale Filozofii KUL; o. Stanisław Jaromi, filozof i ekolog, autor i redaktor kilkunastu publikacji na te tematy; o. bp Damian Muskus, publicysta, ewangelizator w mediach społecznościowych, niegdyś wykładowca akademicki; Agata Chmura, edukatorka z Centrum Promocji Obszarów Natura 2000 w Myczkowcach oraz Grzegorz Hop, podleśniczy, licencjonowany przewodnik, specjalista ds. edukacji, turystyki i rekreacji.

fot. o. Jan Maria Szewek OFMConv

Uczestnicy jubileuszowego spotkania wzięli ponadto udział w prezentacji książki „Czas wdzięczności. W trosce o świat – nasz wspólny dom. Przewodnik na franciszkański jubileusz 800 lat Pieśni słonecznej św. Franciszka (1225-2025)”.

Na zaproszenie organizatorów, do Kalwarii przybyli także dyrektor Zielarni Franciszkańskiej z Rychwałdu, o. Łukasz Ścieszka oraz zielarz-fitoterapeuta, o. Tomasz Tęgowski z Centrum Medycyny Klasztornej „Medicina Monasterialis” z Elbląga. Mówili oni o tradycji ziołolecznictwa klasztornego, o swojej działalności i przywiezionym ze sobą asortymencie.

Na jubileusz 800-lecia „Pieśni słonecznej” Teatr „Formica” Franciszkańskiego Duszpasterstwa Akademickiego w Krakowie przygotował specjalną sztukę, którą wystawił zgromadzonym w Kalwarii braciom. Z nieoficjalnych informacji wynika, że w niedzielę 15 czerwca przedstawienie zobaczą również mieszkańcy stolicy Małopolski.