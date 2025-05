Obraz św. Rity

Cascia świętuje 125. rocznicę kanonizacji św. Rity

To papież Leon XIII, 24 maja 1900 roku, wyniósł do chwały ołtarzy augustiankę – łagodną kobietę o niezachwianej wierze, która niosła pokój, ucząc, by zło zwyciężać dobrem. Zakonnice i zakonnicy Zakonu św. Augustyna upamiętniili 23 maja to wydarzenie rozważaniami różańcowymi, a w sobotę 24 maja zaplanowano wieczór z inscenizacjami teatralnymi i refleksjami duchowymi, mający na celu ponowne ukazanie przesłania św. Rity – nadziei, miłości i przebaczenia.

Tiziana Campisi – Watykan 22 maja 1457 roku siostra Rita Lotti, augustianka, odeszła z tego świata. Jej wzorowe życie było dobrze znane wielu: asceza, kontemplacja, modlitwa i pokuta były jej codziennością, w której znajdowało się także miejsce na posługę ubogim i chorym. Z tego powodu, gdy wieść o jej śmierci się rozeszła, wielu przybyło, prosząc o cuda i oddając jej cześć. Ze względu na rozwijający się kult, nie została pochowana w ziemi – jej ciało złożono w trumnie. Już wtedy władze miejskie Cascii zaczęły dokumentować cuda dokonane za jej wstawiennictwem w Codex miraculorum (Kodeksie cudów), wśród których znalazł się m.in. przypadek niewidomego, który odzyskał wzrok. Jednak do kanonizacji doszło dopiero wieki później: Rita została ogłoszona świętą 24 maja 1900 roku przez papieża Leona XIII. Inicjatywy z okazji 125. rocznicy kanonizacji 125 lat po kanonizacji 23 maja o godz. 17 w bazylice poświęconej św. Ricie w Cascii zakonnice z klasztoru, w którym mieszkała święta oraz zakonnicy augustiańscy wspólnie odmawiali Różaniec. W sobotę 24 maja o godz. 21:00, w Sali Pokoju przy Sanktuarium św. Rity, odbędzie się wieczór zatytułowany „Rita, święta nadziei", podczas którego przypomniane zostaną najważniejsze momenty z życia świętej oraz podkreślone zostanie jej przesłanie poprzez naprzemienne sceny teatralne i refleksje duchowe. Przedstawienia teatralne, przygotowane przez młodzież z Grupy Teatralnej F.U.P.S. z Cascii, będą wprowadzeniem do rozważań czterech zakonników i zakonnic z rodziny augustiańskiej (ojciec Juraj Pigula, ojciec Rocco Ronzani, matka Giacomina Stuani i siostra Elisabetta Tarchi), którzy pogłębią tematy nadziei, miłości, wiary, przebaczenia i pokoju obecne w przesłaniu św. Rity. Beatyfikacja Rita została beatyfikowana 2 października 1627 roku przez papieża Urbana VIII. Proces beatyfikacyjny odbył się w Cascii, w kościele św. Franciszka, a po jego zakończeniu papież udzielił diecezji Spoleto oraz zakonnikom augustiańskim pozwolenia na odprawianie Mszy świętej ku czci błogosławionej. Zezwolenie to zostało następnie rozszerzone 4 lutego 1628 roku na kościoły augustiańskie i duchowieństwo świeckie. Kanonizacja przez Leona XIII Proces kanonizacyjny był bardzo długi, również z powodu licznych przerw. Rozpoczęli go augustianie wraz z władzami miejskimi Cascii w 1737 roku. Po wielu perturbacjach został wznowiony w 1853 roku. Przełom nastąpił dopiero w 1887 roku dzięki nowemu cudowi. 25 lutego 1896 roku wydano dekret o heroiczności cnót. W 1899 roku, spośród wielu cudów uznanych za przydatne w procesie, zatwierdzono m.in. zapach rozchodzący się z ciała świętej oraz uzdrowienia z nieuleczalnych chorób. Rita z Cascii została ogłoszona świętą w roku następnym, 24 maja 1900 roku, przez papieża Leona XIII.