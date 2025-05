Całe seminarium z Przemyśla na inauguracji pontyfikatu Leona XIV

Alumni oraz przełożeni Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu, pod przewodnictwem ks. biskupa Krzysztofa Chudzio, przybyli na pielgrzymkę do Rzymu. Pozdrawiali razem z rzeszą wiernych Ojca Świętego podczas inauguracji jego pontyfikatu na Placu św. Piotra. A przeżycia z pielgrzymki – jak mówią – wzmocnią ich zapał do służenia Bogu.

Ks. Paweł Rytel Andrianik, Wojciech Rogacin – Watykan

Kiedy kamery telewizyjne ogarniały obiektywami rzesze wiernych zgromadzonych na Placu św. Piotra 18 maja, w czasie uroczystej inauguracji pontyfikatu Leona XIV, w oczy rzucał się m.in. wielki baner z flagami Polski i Watykanu oraz napisem „Viva il Papa!” – Niech żyje Papież! – oraz podpisem: Wyższe Seminarium Duchowne w Przemyślu.

Odwiedziny w czterech Bazylikach Większych

Cała przemyska wspólnota seminaryjna przybyła w tym czasie do Rzymu, jako pielgrzymi nadziei. Przewodniczył im bp Krzysztof Chudzio, który w rozmowie z Vatican News podkreśla: „To bardzo radosny czas dla nas”.

Seminarzyści na Placu św. Piotra

Seminarium przybyło do Rzymu 17 maja. Wtedy alumni wraz z przełożonymi odwiedzili cztery Bazyliki Większe – symbole jedności Kościoła katolickiego i filary jego tradycji. Chodzi oczywiście o Bazylikę św. Piotra na Watykanie, serce chrześcijaństwa i miejsce spoczynku św. Piotra, Bazylikę św. Jana na Lateranie – katedrę biskupa Rzymu, zwaną „Matką i Głową wszystkich kościołów miasta i świata”, Bazylikę św. Pawła za Murami, gdzie spoczywa Apostoł Narodów, oraz Bazylikę Matki Bożej Większej (Santa Maria Maggiore), najstarsze sanktuarium maryjne na Zachodzie.

Pozdrowienie Ojca Świętego w papamobile

Jak mówią, wspólna modlitwa i refleksja w tych wyjątkowych miejscach umocniły uczestników w wierze i jedności z Następcą św. Piotra. Tym bardziej, że pielgrzymka odbyła się w szczególnym czasie Jubileuszu 2025 roku oraz inauguracji pontyfikatu Ojca Świętego Leona XIV, który swoim papamobile przejeżdżał tuż obok seminarzystów z Przemyśla i ich pozdrawiał gestem ramienia.

Seminarzyści z Przemyśla poznawali miejsca związane z historią chrześcijaństwa

Wzmocnienie nadziei i zapału

„To bardzo radosny dla nas czas, kiedy jako wspólnota seminaryjna możemy dotknąć tych miejsc, gdzie są początki chrześcijaństwa, kiedy włączamy się w tradycję życia Kościoła, a szczególnie teraz kiedy przeżywamy Jubileusz, a jednocześnie cieszymy się z inauguracji Ojca Świętego Leona XIV – mówi Vatican News bp Krzysztof Chudzio.

„Te wszystkie przeżycia chcemy Panu Bogu polecić, by wzmocnił nas swoją łaską, wzmocnił w nas nadzieję i by stały się w nas zapałem do wiernego służenia Panu Bogu” – dodaje ksiądz biskup.

To bardzo radosny czas - mówił bp Krzysztof Chudzio

Uczestnicy pielgrzymki są przekonani, że były to chwile przepełnione cnotą nadziei, która będzie towarzyszyła pielgrzymom Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu w realizacji powołania do którego wezwał ich Pan.