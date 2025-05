Brazylia (Renan Dantas | Diocese de Juína)

Brazylia: Kongres 200 uniwersytetów katolickich o Laudato si’ i ekologii

W Rio de Janeiro na Papieskim Uniwersytecie Katolickim odbywa się kongres ponad 200 uniwersytetów katolickich Ameryki Łacińskiej (20-24 bm.). Został on zorganizowany przez powstałą w 2016 r. sieć uniwersytetów na rzecz opieki nad wspólnym domem i upamiętnia 10. rocznicę encykliki papieża Franciszka „Laudato si”, w ramach przygotowań do COP30, a jego tematem przewodnim jest „Dług ekologiczny i nadzieja publiczna”. Papież Leon XIV skierował specjalne przesłanie do uczestników kongresu.

Ks. Zdzisław Malczewski – Brazylia Papież Leon XIV w swoim przesłaniu do uczestników kongresu stwierdził, iż wie, że podczas wspomnianego spotkania przedstawiciele uczelni katolickich będą pracować nad przygotowaniem do 30 Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu. Jest to wydarzenie o zasięgu globalnym, podczas którego przywódcy, naukowcy i inni uczestnicy dyskutować będą o działaniach mających na celu walkę ze zmianą klimatu. Ta największa konferencja klimatyczna na świecie, odbędzie się po raz pierwszy w Brazylii. Ojciec Świętyi podziękował rektorom „za wszystkie ich wysiłki i pracę" i zachęcił ich do „misji, którą podjęli, by być budowniczymi mostów, integracji między Amerykami a Półwyspem Iberyjskim, pracując na rzecz sprawiedliwości ekologicznej, społecznej i środowiskowej". Na zakończenie przesłania papież udzielił swojego błogosławieństwo i powiedział, aby zaufali „łasce Bożej, która nam towarzyszy"! Ks. Anderson Pedroso jezuita, rektor Papieskiego Uniwersytetu Katolickiego w Rio de Janeiro zaznaczył, że „Kongres jest okazją do refleksji i przygotowania propozycji, które zostaną przedstawione na Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu, która odbędzie się w Belém w stanie Pará w listopadzie bieżącego roku".