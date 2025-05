Bp Estrada: Leon XIV – człowiek słuchania i miłości

Biskup pomocniczy Cusco w Peru i sekretarz generalny Rady Episkopatu Ameryki Łacińskiej i Karaibów (CELAM), Lizardo Estrada, dzieli się w rozmowie z Radiem Watykańskim – Vatican News swoimi wspomnieniami dotyczącymi postaci brata Roberta Francisa Prevosta, obecnie papieża Leona XIV, który był jego wychowawcą w zakonie św. Augustyna, a następnie wspólnie posługiwali w episkopacie Peru.

Vatican News

Wspierać modlitwą

„Mieliśmy błogosławieństwo, łaskę spotkani się z tą prostą, bliską, uprzejmą i roztropną osobą” - mówi bp Lizardo Estrada, sekretarz generalny CELAM i biskup pomocniczy Cusco, który dobrze zna nowego papieża Leona XIV. Jako bracia z Zakonu św. Augustyna dzielą tę samą duchowość i misję głoszenia Ewangelii najbardziej potrzebującym.

Hierarcha wspomniał, że o. Prevost był jego nauczycielem, kierownikiem duchowym, generałem Zakonu św. Augustyna, a później także bratem w episkopacie Kościoła peruwiańskiego.

„Teraz trzeba się za niego modlić. Ma wielką misję – była wielka: gdy był generałem zakonu, biskupem, jako prefekt Dykasterii ds. Biskupów, a teraz oczywiście jako Ojciec Święty. To ogromne błogosławieństwo dla Kościoła, dla Zakonu, oczywiście także dla nas. Naszym zadaniem jest towarzyszyć mu i wspierać go modlitwą” - zachęcił bp Estrada.

Ku dobru

Wspominając czasy formacji i kierownictwa duchowego w zakonie św. Augustyna, biskup pomocniczy Cusco określa go jako człowieka słuchania i miłości. „Słucha wszystkich, ma dar słuchania, bardzo spokojny, bardzo opanowany, pełen pokoju. Jeśli zwróci uwagę, to zawsze bardzo dyskretnie, czyniąc w tobie wiele dobra, ale mówi to z wielką miłością, z jasnością, odpowiednim tonem i taktem – wszystko dla twojego dobra” - zaznaczył.

Jedność

„My, biskupi z 22 konferencji, z czterech regionów – około 1800 biskupów – wysłaliśmy list podpisany przez prezydium CELAM-u z pozdrowieniem i zapewnieniem, że jesteśmy z nim, z Piotrem, jak zawsze mówiliśmy, z każdym papieżem. Nasze posłuszeństwo i modlitwa są z nim, oczywiście z Ameryki Łacińskiej i Karaibów” – podkreśla sekretarz generalny CELAM.

„Papież Leon XIV zna nasze potrzeby – temat migracji, korupcji, handlu ludźmi, naszych ludów rdzennych, puszczy. Zna te problemy, które są niemal wspólne dla całej Ameryki Łacińskiej: zapomnienie ze strony polityków o terenach peryferyjnych, Amazonii, Andach, ludach rdzennych, społecznościach afrykańskich, Garifuna. On zna tę rzeczywistość” – stwierdził bp Estrada.

Na zakończenie rozmowy z mediami watykańskimi, biskup ponownie zapewnił o modlitewnym wsparciu Kościoła lokalnego dla Następcy św. Piotra.